شهردار منطقه ۲۲ تهران گفت: طرح بخش شمالی بزرگراه آیت‌الله مجتبی تهرانی پس از ۱۲ سال توقف، این روز‌ها با سرعت در حال اجرا است و به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدجواد خسروی تصریح کرد: با تکمیل این مسیر، اتصال بزرگراه‌های شهید خرازی، شهید همدانی و شهید فهمیده برقرار شده و علاوه بر رفع ترافیک سه‌راه شهرکی، طول سفر‌های شهری به‌طور میانگین ۱.۵ کیلومتر کاهش و شیب مسیر در هر دو جهت بهبود می‌یابد.

وی با اشاره به محدوده اجرای این طرح افزود: عملیات احداث بخش شمالی بزرگراه آیت‌الله مجتبی تهرانی در حدفاصل کندروی بزرگراه شهید خرازی تا خیابان شهرکی در جریان است. این طرح در مساحت حدود ۲۷ هزار مترمربع، شامل عملیات گسترده خاک‌برداری، خاک‌ریزی، زیرسازی، آسفالت‌ریزی و اجرای رفیوژ و جدول است.

خسروی با بررسی پیشرفت کار ادامه داد: تاکنون حدود ۴۶ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری و خاک‌ریزی و هفت‌هزار تُن زیرسازی انجام شده است. همچنین برای تکمیل این محور، نیاز به ۵۱۵۰ تُن آسفالت به‌صورت مکانیزه داریم.

شهردار منطقه ۲۲ در ادامه با اشاره به مشخصات فنی رفیوژ میانی گفت: این بخش با مساحت ۳۷۲۰ مترمربع و طول ۹۳۰ متر در حال احداث است و مجموع عملیات اجرای نهر و جدول در حاشیه مسیر و رفیوژ نیز به حدود ۵۰۰۰ متر می‌رسد.

وی با تأکید بر تأثیرات مثبت این طرح بر کاهش ترافیک محلی گفت: با بهره‌برداری از این مسیر، بخشی از ترافیک خیابان‌های طبیعت، طراوت و میعاد به شبکه جدید منتقل شده و از تراکم خودرو‌ها در این معابر کاسته می‌شود. همچنین دسترسی اهالی محله دریاچه و شهرک سرو آزاد به مسیر‌های اصلی و بزرگراهی به‌طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

خسروی همچنین با اشاره به دسترسی به مراکز پربازدید منطقه گفت: تکمیل این طرح، مسیر تردد شهروندان به مجتمع ایران‌مال را تسهیل کرده و دسترسی به این مجموعه از طریق شبکه بزرگراهی منطقه را بسیار آسان‌تر می‌کند.

شهردار منطقه ۲۲ تهران در پایان با اشاره به اقدامات اصلاحی در سطح مسیر بیان کرد: علاوه بر ورودی جدید شهرک چیتگر، اصلاح شیب مسیر جهت افزایش ایمنی تردد و احداث رمپ خروجی از شمال به جنوب بزرگراه آیت‌الله مجتبی تهرانی به بزرگراه شهید همدانی نیز در دستور کار قرار دارد تا پس از اتمام پروژه، ایمنی و سرعت حرکت خودرو‌ها تضمین شود.