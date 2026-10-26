رزمایش صدهزار نفری جان‌فدایان ایران ،چهارشنبه ششم آبان‌۱۴۰۵ با حضور مردم ولایتمدار،انقلابی و غیور استان لرستان برگزار می شود.

رزمایش صدهزار نفری جان‌فدایان ایران،؛برای خونخواهی امام مجاهد شهید،بیعت با رهبری و دفاع از ایران اسلامی ،چهارشنبه ششم آبان‌۱۴۰۵ با حضور مردم ولایتمدار،انقلابی و غیور استان لرستان برگزار می شود . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان