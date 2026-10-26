برگزاری رزمایش ۱۰۰ هزار نفری جانفدای ایران ،چهارشنبه ششم آبان در لرستان
رزمایش صدهزار نفری جانفدایان ایران ،چهارشنبه ششم آبان۱۴۰۵ با حضور مردم ولایتمدار،انقلابی و غیور استان لرستان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رزمایش صدهزار نفری جانفدایان ایران،؛برای خونخواهی امام مجاهد شهید،بیعت با رهبری و دفاع از ایران اسلامی ،چهارشنبه ششم آبان۱۴۰۵ با حضور مردم ولایتمدار،انقلابی و غیور استان لرستان برگزار می شود .
رزمایش ۱۰۰ هزار نفری «جانفدای ایران» در لرستان قهرمان با شعار محوری:علمدار ولایت، لرستان به فدایت» با حضور مردم مبعوثشده و حماسهآفرین استان لرستان ساعت ۸:۳۰ صبح در خرم آباد و همزمان در میدان ها و معابر اصلی شهرها و شهرستانهای استان لرستان بزگرار خواهد شد.