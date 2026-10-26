به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به آغاز سرشماری گفت: اطلاعات حدود ۶۲ هزار خانوار، معادل پنج درصد خانوار‌های مازندران، در قالب این طرح به‌صورت میدانی بررسی می‌شود.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه با اشاره به اهمیت آمار‌های دقیق در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، افزود: شناخت واقعیت‌های جمعیتی، به‌ویژه با توجه به حضور جمعیت شناور و غیربومی در مازندران، از ضرورت‌های مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی برای توسعه استان است.

وی با بیان اینکه در سرشماری امسال بخش عمده اطلاعات از داده‌های ثبتی و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود، افزود: مراجعه میدانی به خانوار‌های منتخب با هدف بررسی صحت اطلاعات موجود و تکمیل داده‌های مورد نیاز صورت می‌گیرد؛ رویکردی که ضمن ارتقای کیفیت آمارها، کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری به شهروندان را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تشریح مراحل اجرایی سرشماری گفت: برای برخی سرپرستان خانوار که اطلاعات آنها به تکمیل نیاز دارد، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود تا از سامانه «دولت من» برای تکمیل اطلاعات اقدام کنند. بر اساس اعلام صورت‌گرفته، مهلت این مرحله تا پنجم آبان تعیین شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی بررسی میدانی اطلاعات حدود ۶۲ هزار خانوار در استان خبر داد و گفت: این تعداد بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، حدود پنج درصد خانوار‌های مازندران را شامل می‌شود و مأموران سرشماری با مراجعه به خانوار‌های منتخب، اطلاعات ثبت‌شده را بررسی و نواقص احتمالی را شناسایی خواهند کرد.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در مازندران با هشدار درباره احتمال سوءاستفاده از عنوان سرشماری برای کلاهبرداری تأکید کرد: پیامک‌های رسمی مرکز آمار ایران فاقد لینک هستند؛ بنابراین شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و اعتماد به پیامک‌های مشکوک خودداری کنند.

کریم‌پور ملکشاه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح ملی گفت: فرمانداران به‌عنوان رؤسای ستاد‌های سرشماری شهرستانی و سایر دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای مطلوب سرشماری را فراهم کنند.