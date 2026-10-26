گروه جهادی بنیاد علوی به مدت سه روز به مردم روستای تمنک بخش پاتاوه خدمات درمانی رایگان ارائه می دهند.

خدمات گروه جهادی پزشکی به مردم روستای تمنک کهگیلویه و بویراحمد

خدمات گروه جهادی پزشکی به مردم روستای تمنک کهگیلویه و بویراحمد

بنیاد علوی به مدت سه روز به بیش از هزار نفر در روستای تمنک خدمات دندانپزشکی، پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد عباس رسولی فرماندار دنا گفت: پیش بینی می شود گروه جهادی

رسولی با اشاره به اینکه این دومین برنامه از سوی بنیاد علوی در شهرستان است،افزود: در دو هفته گذشته نیز گروه های جهادی در روستاهای بن‌زرد، سفلا و علیا مستقر شده و خدمات پزشکی رایگان به مردم ارائه کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز خدمات رسانی در روستاهای تمنک، شبنیز، شترخون و ده براعی در حال انجام است.

دکتر اسماعیل حکیم، دندانپزشک و مدیر گروه جهادی میعاد گفت: در این چند روز خدمات ویژه و تخصصی در زمینه، پزشکی، دندانپزشکی، دندانسازی، مامایی و پرستاری به هفتصد نفر ارائه شد.