فرماندار ویژه میبد: سوخت مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری از طریق سامانه سیپاد و بر مبنای میزان پیمایش و سوخت ناوگان برون‌شهری از طریق صدور بارنامه تأمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبایی در نشست پیگیری مشکلات حوزه حمل ‌و نقل شهرستان میبد گفت: سازوکار تأمین سوخت ناوگان درون‌شهری بر اساس پیمایش از طریق سامانه سیپاد و ناوگان برون‌شهری از طریق صدور بارنامه تعیین شد.



فرماندار ویژه میبد افزود: در این نشست، مسائل و مشکلات رانندگان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد؛ سوخت مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری از طریق سامانه سیپاد و بر مبنای میزان پیمایش و سوخت ناوگان برون‌شهری از طریق صدور بارنامه تأمین شود، لزوم رعایت تناژ استاندارد ناوگان حمل‌ونقل از دیگر محور‌های مورد تأکید در این نشست بود، در همین راستا، مقرر شد؛ معادن و واحد‌های صنعتی شهرستان همکاری لازم را با ناوگان حمل‌ونقل به‌منظور رعایت تناژ قانونی و استاندارد بارگیری به عمل آورند.



این نشست با هدف بررسی مطالبات رانندگان، ساماندهی فعالیت ناوگان حمل‌ونقل و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بخش‌های مرتبط برگزار شد.