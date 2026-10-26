جمعی از پزشکان نیکوکار ایرانی مقیم نیویورک در اقدامی خداپسندانه و از طریق رابط خود در ایران، ۹۰۰ میلیون تومان با هدف حمایت از معیشت فرزندان ایتام و محسنین شهرستان میناب به‌صورت مستقیم به حساب آنان واریز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میناب گفت: این گروه از حامیان نیک‌اندیش خارج از کشور هم‌اکنون حمایت مادی و معنوی از ۸۸۰ فرزند یتیم و محسنین شهرستان میناب را برعهده دارند.

محمد زاهدی افزود: هم اکنون۳۵ حامی خارج از کشور در مجموع از هزار و ۱۹۹ فرزند یتیم و محسنین شهرستان میناب به‌صورت مستقیم حمایت می‌کنند.

بیشتر بخوانید؛ اجرای پویش همه حاضر در هرمزگان

وی گفت: نیکوکاران برای پیوستن به این طرح می‌توانند عدد یک را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ ارسال یا به وبگاه ekram.emdad.ir مراجعه کنند و یا با حضور در دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و ارتباط با کارشناسان طرح اکرام در سراسر استان، فرآیند حمایت از فرزندان نیازمند را انجام دهند.