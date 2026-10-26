با اجرای طرح‌های عملیاتی شبانه روزی پلیس، ۲۰ سارق در قالب باند‌های مجرمانه دستگیر و ۵۰ دستگاه خودرو و اموال سرقتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از متهمان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی اجرای طرح‌های عملیاتی شبانه‌روزی با هدف مقابله با جرایم به ویژه سرقت، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری چند باند فعال سرقت خودرو، منزل، کارگاه‌ها و اماکن خصوصی در اصفهان شدند.

حسن علی‌اکبری افزود: در این طرح ۲۰ سارق در قالب چند باند مجرمانه شناسایی و دستگیر شدند، که از جمله آنها سه باند فعال در حوزه سرقت خودرو، یک باند حرفه‌ای و سابقه‌دارسرقت منزل و یک باند فعال سرقت اماکن است.

وی با اشاره به سابقه کیفری تعدادی از متهمان ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد، بخش قابل توجهی از دستگیرشدگان، سارقان حرفه‌ای و سابقه‌داری هستند که جرم را تکرار کرده و با بهره‌گیری از رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی کارآگاهان، در زمان مناسب شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی اکبری با اشاره به کشف ۵۰ دستگاه خودروی سرقت شده و مقادیر قابل توجهی از اموال سرقتی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان گفت: این اموال پس از اجرای مراحل قانونی به مالباختگان برگردانده خواهد شد.

وی با هشدار به افرادی که با خریدوفروش اموال سرقت شده، شرایط ادامه فعالیت سارقان را فراهم می‌کنند، افزود: در میان متهمان دستگیرشده اشخاصی که در حوزه خریدوفروش اموال سرقت شده فعالیت داشته‌اند نیز حضور دارند و این افراد بدانند پلیس آگاهی فعالیت‌های مجرمانه آنان را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با هرگونه تسهیل گری در ارتکاب سرقت، مطابق قانون برخورد و محل کسب‌وکار متخلفان نیز مطابق قوانین و مقررات تعطیل خواهد شد.

سرهنگ علی اکبری از شهروندان خواست: با رعایت توصیه‌های ایمنی و امنیتی منتشر شده پلیس در رسانه‌ها و فضای مجازی، در خصوص حفاظت از اموال خود دقت کنند و با افزایش مراقبت‌های پیشگیرانه، احتمال وقوع سرقت را کاهش دهند.