رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به درس‌آموخته‌های جنگ‌های اخیر، فضای سایبری را یکی از میدان‌های اصلی تقابل خواند و صیانت از شبکه‌های ارتباطی را نیازمند رویکردی فراگیر و همه‌جانبه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدحسین شیخی با تأکید بر اهمیت روزافزون پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: تجربه دو جنگ اخیر نشان داد که فضای سایبری و زیرساخت‌های ارتباطی، همزمان با عرصه‌های زمینی، هوایی و سایر حوزه‌های درگیری به یکی از میدان‌های مهم تقابل تبدیل شده‌اند و از این رو، ارتقای تاب‌آوری و آمادگی سایبری کشور یک ضرورت راهبردی است.

وی افزود: در شرایط امروز، پدافند غیرعامل دیگر صرفاً به حفاظت فیزیکی از تجهیزات و زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، امنیتی، فنی و مدیریتی را دربرگیرد تا در صورت وقوع حمله یا اختلال، امکان تداوم خدمات و فعالیت‌های حیاتی کشور فراهم باشد.

دکتر شیخی افزود: تجربه جنگ‌های اخیر به ما نشان داد که دشمن می‌تواند با استفاده همزمان از ظرفیت‌های سایبری، اطلاعاتی و فناوری‌های نوین، بخش‌های مختلف یک زیرساخت را هدف قرار دهد. بنابراین، نگاه ما نیز باید از حفاظت منفرد سامانه‌ها به سمت حفاظت یکپارچه از زنجیره زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور تغییر کند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی کشور تصریح کرد: شبکه‌های ارتباطی، مراکز داده، سامانه‌های ابری، اپراتورها، خدمات دولت الکترونیکی، سامانه‌های صنعتی و سایر خدمات وابسته به فناوری اطلاعات باید در برابر تهدیدات سایبری از سطح مناسبی از تاب‌آوری برخوردار باشند و استمرار خدمت آنها حتی در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین درس‌آموخته‌های جنگ‌های اخیر، ضرورت پیش‌بینی سناریو‌های مختلف تهدید و آماده‌سازی زیرساخت‌ها پیش از وقوع بحران است. در این زمینه، افزونگی، پشتیبان‌گیری، تفکیک و ایمن‌سازی شبکه‌ها، پایش مستمر، مدیریت رخداد‌های سایبری، تیم‌های واکنش سریع و تمرین‌های دوره‌ای باید بخشی از الزامات دائمی سازمان‌ها باشد.

دکتر شیخی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل باید در مراحل طراحی و توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد، گفت: نمی‌توان یک زیرساخت را بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و پدافندی ایجاد کرد و پس از بهره‌برداری به دنبال رفع آسیب‌پذیری‌های آن بود. امنیت و تاب‌آوری باید از مرحله معماری و طراحی در ساختار سامانه‌ها و شبکه‌ها لحاظ شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر اهمیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد و افزود: در کنار تجهیزات و فناوری، نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت سایبری کشور است. تربیت، جذب و نگهداشت نیرو‌های متخصص و ایجاد زمینه برای فعالیت نخبگان این حوزه باید به عنوان یکی از اولویت‌های جدی کشور دنبال شود.

دکتر شیخی ادامه داد: در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش می‌کنیم درس‌آموخته‌های حوادث و جنگ‌های اخیر را در اولویت‌های پژوهشی و برنامه‌های آینده لحاظ کنیم و ظرفیت‌های علمی و تخصصی پژوهشگاه را برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها، افزایش تاب‌آوری و ارتقای آمادگی سایبری کشور به کار بگیریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک اقدام مقطعی نیست؛ بلکه یک فرآیند مستمر است که باید متناسب با تغییر فناوری‌ها و تحول تهدیدات، به‌صورت دائمی بازنگری و به‌روزرسانی شود. هدف نهایی آن است که حتی در سخت‌ترین شرایط، زیرساخت‌های حیاتی کشور بتوانند خدمات ضروری خود را با کمترین اختلال ادامه دهند.