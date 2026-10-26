رئیس اداره نگهداری و ابنیه راه اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به تلاش‌های این مجموعه برای ارتقای ضریب ایمنی محور‌های مواصلاتی از در دست اقدام بودن ۱۶ طرح رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مهدی آقازاده،با اشاره به آخرین وضعیت طرح های ایمن سازی راه‌های استان گفت: به منظور ارتقای ایمنی راه و کاهش تصادفات و تلفات جانی، ۱۶ طرح مهم رفع نقاط حادثه‌خیز در محور‌های مختلف استان زنجان در دست اقدام است که سرعت‌بخشی و تکمیل آنها به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم بستگی دارد.

وی طرح‌های شاخص این حوزه را برشمرد و افزود: از جمله مهم‌ترین این طرح ها می‌توان به اجرای عملیات در ۵ کیلومتر از محور ابهر - قیدار، کمربندی ورودی ابهر، بهسازی ورودی ماه نشان به طول ۲ کیلومتر اشاره کرد.

رئیس اداره نگهداری و ابنیه راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به طرح های محور زنجان - میانه به طول ۱۰ کیلومتر، محور قره پشتلو، محور زنجان - آمادگاه به طول ۳.۵ کیلومتر و محور دواسب که عملیات اجرایی آن از سال جاری آغاز شده است گفت: این طرح‌ها پس از تکمیل، نقش بسزایی در تسهیل تردد کاربران جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و کاهش نقاط پرحادثه در شبکه راه‌های استان ایفا خواهند کرد.