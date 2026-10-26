آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان مارگون برای بارشهای پاییزه
سرپرست فرمانداری مارگون با اشاره به احتمال وقوع سیلاب در شهرستان بر آمادگی کامل دستگاههای مسئول برای مدیریت شرایط جوی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون در نشست شورای اداری این شهرستان، بر آمادگی صددرصدی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارشهای پاییزه و همچنین ضرورت همکاری همه دستگاهها در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد.
ابوذر صالحنسب با اشاره به کوهستانی بودن شهرستان مارگون، خاکی بودن شماری از راههای روستایی و احتمال وقوع سیلاب و انسداد مسیرهای ارتباطی، خواستار آمادگی کامل دستگاههای مسئول برای مدیریت شرایط جوی، امدادرسانی به مناطق آسیبپذیر و بازگشایی راههای روستایی شد.
وی از پیشبینی و استقرار یک دستگاه گریدر و دو دستگاه لودر استیجاری و ذخیره ۷۰۰ تن نمک برای مدیریت فصل بارندگی خبر داد و افزود: هماهنگی و آمادگی بهموقع دستگاهها میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و تسهیل تردد مردم، بهویژه در مناطق روستایی و کوهستانی، داشته باشد.
سرپرست فرمانداری مارگون در ادامه با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان برای نخستین بار پس از استقرار فرمانداری، بر همکاری همه دستگاههای اجرایی با عوامل سرشماری و آمارگیران تأکید کرد.
صالحنسب با بیان اینکه این طرح با هدف صحتسنجی اطلاعات جمعیتی و خانوارها و بهبود فرآیند برنامهریزی و بودجهریزی اجرا میشود، گفت: با توجه به ثبتیمبنا بودن طرح و گردآوری اطلاعات از طریق درگاههای مختلف، اطلاعات یکهزار و ۶۶۰ خانوار در مرکز شهر مارگون و ۱۲ روستای شهرستان مورد صحتسنجی قرار میگیرد.
وی خواستار تسهیل دسترسی عوامل سرشماری به اطلاعات موردنیاز و همراهی مردم و دستگاههای اجرایی برای اجرای دقیق این طرح شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون از اختصاص و هزینهکرد بیش از ۳۰۴ میلیارد تومان در حوزه راهداری و اجرای طرحهای زیرسازی و آسفالت راههای روستایی خبر داد.
وی با اشاره به اجرای بخشی از این طرحها و ادامه عملیات عمرانی در برخی مسیرها افزود: توسعه راههای ارتباطی و بهبود دسترسی روستاها از اولویتهای مهم شهرستان است و پیگیری طرحهای نیمهتمام باید با جدیت ادامه یابد.
صالحنسب همچنین از تأمین اعتبار برای اتصال هفت روستا به شبکه برق خبر داد و گفت: با تأمین اعتبار موردنیاز، عملیات اجرایی این طرحها بهزودی آغاز میشود.
وی همچنین گفت: ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت تعمیر و نگهداری دستگاههای پمپاز آب روستاهای شهرستان تامین اعتبار شده است.
سرپرست فرمانداری مارگون در ادامه از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد و افزود: بخشی از این تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده و فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به سایر افراد واجد شرایط نیز در حال انجام است.
سرپرست فرمانداری مارگون همچنین توزیع بیش از هزار و ۲۴۶ دستگاه بخاری پربازده میان خانوارهای شهرستان را از دیگر اقدامات انجامشده برای مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: استفاده از وسایل گرمایشی پربازده میتواند در کاهش مصرف انرژی و هزینههای خانوارها مؤثر باشد.
صالحنسب به اقدامات حوزه سلامت اشاره کرد و از آغاز طرح غربالگری سرطان پستان برای زنان ۳۰ تا ۷۰ ساله در شهرستان مارگون خبر داد.
وی گفت: تاکنون ۷۳۳ نفر در این طرح غربالگری شدهاند و ۶۰ نفر نیز برای انجام بررسیها و آزمایشهای تخصصی به مراکز درمانی استان ارجاع شدهاند.
سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون همچنین از توزیع بیش از ۲٠۰۰ بسته نوشتافزار با همکاری نهادهای خیریه میان دانشآموزان نیازمند خبر داد و اجرای پویش دهان و دندان در مدارس شهرستان را از دیگر اقدامات حوزه آموزش و پرورش برشمرد.
صالحنسب اضافه کرد: عملیات اجرایی احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال با اعتبار ۶ میلیارد تومان آغاز شده است؛ طرحی که میتواند زمینه دسترسی بیشتر جوانان و نوجوانان به امکانات ورزشی و توسعه فعالیتهای ورزشی در شهرستان را فراهم کند.
در این نشست، موضوع آمادگی دستگاههای اجرایی برای فصل بارندگی، همکاری در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن و بررسی روند اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و ورزشی شهرستان مارگون مورد تأکید قرار گرفت.