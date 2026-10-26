به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون در نشست شورای اداری این شهرستان، بر آمادگی صددرصدی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های پاییزه و همچنین ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن تأکید کرد.

ابوذر صالح‌نسب با اشاره به کوهستانی بودن شهرستان مارگون، خاکی بودن شماری از راه‌های روستایی و احتمال وقوع سیلاب و انسداد مسیر‌های ارتباطی، خواستار آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط جوی، امدادرسانی به مناطق آسیب‌پذیر و بازگشایی راه‌های روستایی شد.

وی از پیش‌بینی و استقرار یک دستگاه گریدر و دو دستگاه لودر استیجاری و ذخیره ۷۰۰ تن نمک برای مدیریت فصل بارندگی خبر داد و افزود: هماهنگی و آمادگی به‌موقع دستگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و تسهیل تردد مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی، داشته باشد.

سرپرست فرمانداری مارگون در ادامه با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان برای نخستین بار پس از استقرار فرمانداری، بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با عوامل سرشماری و آمارگیران تأکید کرد.

صالح‌نسب با بیان اینکه این طرح با هدف صحت‌سنجی اطلاعات جمعیتی و خانوار‌ها و بهبود فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی اجرا می‌شود، گفت: با توجه به ثبتی‌مبنا بودن طرح و گردآوری اطلاعات از طریق درگاه‌های مختلف، اطلاعات یک‌هزار و ۶۶۰ خانوار در مرکز شهر مارگون و ۱۲ روستای شهرستان مورد صحت‌سنجی قرار می‌گیرد.

وی خواستار تسهیل دسترسی عوامل سرشماری به اطلاعات موردنیاز و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق این طرح شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون از اختصاص و هزینه‌کرد بیش از ۳۰۴ میلیارد تومان در حوزه راهداری و اجرای طرح‌های زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی خبر داد.

وی با اشاره به اجرای بخشی از این طرح‌ها و ادامه عملیات عمرانی در برخی مسیر‌ها افزود: توسعه راه‌های ارتباطی و بهبود دسترسی روستا‌ها از اولویت‌های مهم شهرستان است و پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام باید با جدیت ادامه یابد.

صالح‌نسب همچنین از تأمین اعتبار برای اتصال هفت روستا به شبکه برق خبر داد و گفت: با تأمین اعتبار موردنیاز، عملیات اجرایی این طرح‌ها به‌زودی آغاز می‌شود.

وی همچنین گفت: ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت تعمیر و نگهداری دستگاه‌های پمپاز آب روستا‌های شهرستان تامین اعتبار شده است.

سرپرست فرمانداری مارگون در ادامه از اختصاص ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان بهزیستی شهرستان خبر داد و افزود: بخشی از این تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده و فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به سایر افراد واجد شرایط نیز در حال انجام است.

سرپرست فرمانداری مارگون همچنین توزیع بیش از هزار و ۲۴۶ دستگاه بخاری پربازده میان خانوار‌های شهرستان را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: استفاده از وسایل گرمایشی پربازده می‌تواند در کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های خانوار‌ها مؤثر باشد.

صالح‌نسب به اقدامات حوزه سلامت اشاره کرد و از آغاز طرح غربالگری سرطان پستان برای زنان ۳۰ تا ۷۰ ساله در شهرستان مارگون خبر داد.

وی گفت: تاکنون ۷۳۳ نفر در این طرح غربالگری شده‌اند و ۶۰ نفر نیز برای انجام بررسی‌ها و آزمایش‌های تخصصی به مراکز درمانی استان ارجاع شده‌اند.

سرپرست فرمانداری شهرستان مارگون همچنین از توزیع بیش از ۲٠۰۰ بسته نوشت‌افزار با همکاری نهاد‌های خیریه میان دانش‌آموزان نیازمند خبر داد و اجرای پویش دهان و دندان در مدارس شهرستان را از دیگر اقدامات حوزه آموزش و پرورش برشمرد.

صالح‌نسب اضافه کرد: عملیات اجرایی احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال با اعتبار ۶ میلیارد تومان آغاز شده است؛ طرحی که می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر جوانان و نوجوانان به امکانات ورزشی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در شهرستان را فراهم کند.