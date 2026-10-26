به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان، هنگام گشت و مراقبت مأموران یگان حفاظت از تاغزار‌های این شهرستان، ۶۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق تاغ کشف و ضبط شد.

در این عملیات، متخلفان با مشاهده مأموران یگان حفاظت از محل متواری و چوب‌های قاچاق کشف‌شده پس از جمع‌آوری، به انبار منتقل شد.

گشت‌های مستمر و اقدامات حفاظتی با هدف جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان تاغ، مقابله با قاچاق محصولات جنگلی و صیانت از عرصه‌های طبیعی شهرستان ادامه دارد.

تاغ گیاهی است که مقاومت زیاد در برابر خشکی و گرما دارد و با سیستم ریشه‌ای گسترده، برای جلوگیری از افزایش وسعت کویر از آن استفاده می‌شود.

درختان تاغ نقش بسیار مهمی در مهار گرد و غبار کانون بحران دشت سجزی و با ذخیره فراوان کربن برای تهیه ذغال بسیار مناسب است.