

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه ای این سازمان آمده؛ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.



برای مشاهده دفترچه اینجا کلیک کنید.

شرایط ثبت‌نام:

ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ آغاز و در روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ پایان می‌پذیرد. لازم به تأکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.

متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینۀ خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون به شرح ذیل اقدام کنند و سپس مراحل بعدی را به انجام برسانند.



مراحلی که متقاضی باید برای شروع به ثبت‌نام طی نماید:

۱- مراجعه به تارنمای این سازمان به نشانی فوق برای تهیۀ کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچۀ شماره ۱).

۲- تهیۀ فایل عکس اسکن شدۀ متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳-آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۴- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ ۲۵/۴۵۰/۰۰۰ (بیست و پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) ریال از سامانۀ خرید کارت اعتباری در تارنمای این سازمان. (لازم به توضیح است مبلغ ۴۵۰/۰۰۰ ریال از این مبلغ مربوط به هزینۀ خدمات ارسال پیامک است).



دستورالعمل و نحوۀ تکمیل تقاضانامۀ ثبت‌نام اینترنتی:

به متقاضیان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامۀ مندرج در دفترچۀ مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعات لازم را بر اساس بند‌های برنامۀ نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد نمایند. ضمن تأکید بر دقت در درج اطلاعات ثبت‌نام توسط متقاضیان، یادآور می‌شود در صورت مشاهدۀ هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامۀ ثبت‌نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.



زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون مذکور در صبح روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۱۶ برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دو‌شنبه ۱۴۰۵/۱۱/۱۲ لغایت روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۱۱/۱۵ با مراجعه به تارنمای این سازمان نسبت به تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.



توصیه‌های مـهم‌:

۱) متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.

۲) در انتخاب مجموعه امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزۀ امتحانی خود دقت نمایید؛ پس از دریافت کد پیگیری در این خصوص، به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳) با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان و تأکید بر این نکته که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبت‌نام آنان توسط دیگران انجام می‌شود رخ داده است، توصیه می‌شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما ارسال نشود. متذکر می‌گردد که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴) شرایط و ضوابط ثبت‌نام و شرکت در آزمون دکتری، در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون درج شده است و هرگونه تغییر احتمالی در شرایط و ضوابط ثبت‌نام این آزمون، به صورت اطلاعیۀ رسمی از طریق تارنمای این سازمان و هفته نامۀ خبری پیک سنجش و در صورت لزوم از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.



تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ پذیرفته‌شده‌اند لازم است به نکات ذیل توجه نمایند:

l پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه (آموزش رایگان) آزمون دکتری سال ۱۴۰۵، چه در دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازۀ شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶ را ندارند. این متقاضیان برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۷ و بعد از آن، باید تا پایان زمان ثبت نام آن آزمون، از دانشگاه یا موسسۀ آموزش عالی محل قبولی انصراف قطعی دهند. همچنین همۀ پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا پایان زمان ثبت¬نام آزمون سال ۱۴۰۶، از دانشگاه یا موسسۀ آموزش عالی محل قبولی خود انصراف قطعی دهند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشتۀ جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشتۀ قبولی قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

یادآور می‌شود، متقاضیانی که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی دورۀ آموزش رایگان (دورۀ روزانه) آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ قرار گیرند، چه در دانشگاه یا موسسۀ آموزش عالی محل قبولی خود ثبت‌نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازۀ شرکت مجدد در آزمون دکتری (Ph.D.) سال ۱۴۰۷ را نخواهند داشت.

l پذیرفته شدگان دوره‌های غیر روزانۀ آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیرروزانه دکتری (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای آقایان) مانند سال‌های گذشته می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ ثبت‌نام و در آزمون شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی، در صورت قبولی در رشتۀ جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشتۀ قبولی قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.