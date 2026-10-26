رقابت‌های لیگ فوتسال بزرگسالان استان یزد با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید و تیم‌های برتر این دوره معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رقابت‌های لیگ فوتسال بزرگسالان استان یزد با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید و تیم‌های برتر این دوره معرفی شدند.

قهرمان: آتیه‌سازان امامشهر یزد

نایب‌قهرمان: شهدای اکبرآباد یزد

مقام سوم: دهیاری خورمیز علیا مهریز

این مراسم با حضور دستجردی سرپرست هیئت فوتبال استان یزد، حاجی کربلایی، مدیر رزرنگ و حامی مالی هیئت فوتبال استان یزد، میرجلیلی، دبیرکل هیئت فوتبال استان یزد و کاشی‌زاده، رئیس کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان یزد برگزار شد.