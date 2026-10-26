مدیرکل راه و شهرسازی گیلان از تأمین ۷۲ واحد مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان واجد شرایط در استان خبر داد و گفت: برای خرید و تجهیز این واحد‌ها حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدمهدی علیزاده گفت: با اجرای ماده ۶ بسته مدیریت اجاره مسکن و بر اساس سهم تعیین‌شده برای گیلان، تأمین ۲۶۰ واحد مسکن استیجاری در دستور کار قرار داشت که تاکنون با استفاده از ظرفیت ارزش‌افزایی و تهاتر زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن، ۷۲ واحد مسکن استیجاری برای این طرح تأمین شده است.

وی افزود: این واحد‌ها با زیربنای تقریبی ۷۰ تا ۸۰ مترمربع، با هدف تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و متقاضیان واجد شرایط آماده‌سازی شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با تشریح روند ثبت‌نام متقاضیان، گفت: در ۲ ماه گذشته، ۲۸۸ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۶۸ نفر واجد شرایط شناخته شدند و تاکنون حدود ۸۰ نفر از متقاضیان نیز تشکیل پرونده داده‌اند.

محمدمهدی علیزاده با اشاره به شرایط ثبت نام کنندگان، افزود: از جمله معیار‌های در نظر گرفته‌شده برای بهره‌مندی از این واحدها، سپری نشدن بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج متقاضیان، سبز بودن فرم «ج» متقاضی (مبنی بر نداشتن سابقه مالکیت شخصی)، قرار داشتن در دهک‌های درآمدی یک تا شش و نداشتن زمین با کاربری مسکونی یا مسکن ملکی است.

وی با اشاره به تأمین منابع مالی این طرح، گفت: برای خرید و تجهیز واحد‌های مسکن استیجاری، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است که این منابع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن، تهاتر زمین‌ها و ارزش‌افزایی زمین‌ها تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: با انجام اقدامات لازم برای تجهیز واحدها، آمادگی داریم، پس از انعقاد قرارداد با افراد واجد شرایط و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، این واحد‌ها را در شهر رشت به متقاضیان تحویل دهیم.