رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در تمامی سطوح مدیریتی و عملیاتی، آمادگی مستمر، پیشگیری هوشمندانه و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های امدادی را از الزامات صیانت از جان مردم و تداوم خدمات بشردوستانه در شرایط بحرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام دکتر کولیوند به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

پدافند غیرعامل، تجلی هوشمندی، اقتدار، آینده‌نگری و اراده استوار ملتی است که آموخته است امنیت، آرامش و پایداری کشور، در گرو آمادگی مستمر، پیشگیری هوشمندانه و اتکا به ظرفیت‌های عظیم مردمی و ملی است. این راهبرد حیاتی، نه‌تنها سپری مستحکم در برابر تهدیدات و مخاطرات، بلکه نمادی از مسئولیت‌پذیری ملی و عزم راسخ برای صیانت از جان انسان‌ها، حفاظت از سرمایه‌های کشور و تضمین استمرار خدمات حیاتی در سخت‌ترین شرایط به شمار می‌رود.

امروز، در جهانی که ماهیت تهدیدات و بحران‌ها پیچیده‌تر و ابعاد مخاطرات گسترده‌تر شده است، پدافند غیرعامل دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی انکارناپذیر و بخشی جدایی‌ناپذیر از منظومه امنیت، تاب‌آوری و پایداری ملی است. تجربه ارزشمند ملت بزرگ ایران در مواجهه با جنگ‌های تحمیلی اخیر و شرایط دشوار ناشی از بحران‌ها، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخته است که اقتدار واقعی یک ملت، تنها در توان مقابله با تهدیدات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در قدرت پیش‌بینی، آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری، حفظ انسجام اجتماعی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم، حتی در دشوارترین لحظات، جلوه‌گر می‌شود.

در این میان، شایسته است از نقش راهبردی، مدیریت آینده‌نگر و تلاش‌های مستمر سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در تبیین جایگاه پدافند غیرعامل، توسعه نگاه پیشگیرانه و پیگیری ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور یاد شود.

رویکرد مدیریتی ایشان در تأکید بر شناخت تهدیدات نوظهور، کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضرورت استمرار کارکرد‌های اساسی کشور در شرایط بحرانی، از محور‌های مهم توسعه و نهادینه‌سازی پدافند غیرعامل به شمار می‌رود. نگاه راهبردی به پدافند غیرعامل، به‌عنوان مسئولیتی ملی، فرابخشی و مستمر، زمینه‌ای ارزشمند برای هم‌افزایی ظرفیت‌های کشور و تقویت آمادگی سازمان‌ها در مواجهه با تهدیدات پیچیده فراهم می‌سازد.

بی‌تردید، استمرار این رویکرد و تقویت تعاملات تخصصی میان سازمان پدافند غیرعامل کشور و نهاد‌های امدادی و بشردوستانه، به‌ویژه جمعیت هلال‌احمر، می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه آمادگی ملی، حفاظت از زیرساخت‌های خدمت‌رسانی و ارتقای توان پاسخ‌گویی به بحران‌ها ایفا کند.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نهادی مردمی، امدادی و بشردوستانه، با برخورداری از شبکه گسترده امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و نیرو‌های متخصص و ایثارگر، نقشی راهبردی در تحقق اهداف انسان‌محور پدافند غیرعامل و ارتقای تاب‌آوری ملی بر عهده دارد.

برای هلال‌احمر، پدافند غیرعامل صرفاً مجموعه‌ای از تدابیر حفاظتی و اقدامات فنی نیست؛ بلکه راهبردی عملیاتی، انسان‌محور و آینده‌نگر برای حفظ جان مردم، کاهش تلفات و خسارات، ارتقای آمادگی عملیاتی و تضمین تداوم مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه در تمامی شرایط، به‌ویژه هنگام وقوع بحران‌ها و تهدیدات گسترده است.

بر همین اساس، تقویت زیرساخت‌های امدادونجات، ارتقای ایمنی و پایداری پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی، صیانت از انبار‌های امدادی و ذخایر راهبردی، توسعه سامانه‌های ارتباطی پایدار و جایگزین، تأمین آمادگی لجستیکی، استمرار خدمات درمانی و توان‌بخشی، افزایش توان پاسخ‌گویی سریع و مؤثر و پیش‌بینی سازوکار‌های جایگزین برای حفظ چرخه خدمت‌رسانی، از الزامات اساسی پدافند غیرعامل در جمعیت هلال‌احمر محسوب می‌شود.

هلال‌احمر باید در هر شرایطی آماده، در هر بحران حاضر و در سخت‌ترین لحظات، تکیه‌گاه مطمئن مردم باشد. این مسئولیت بزرگ ایجاب می‌کند که تمامی ظرفیت‌های سازمانی، عملیاتی، آموزشی و پشتیبانی جمعیت، با رویکردی پیش‌دستانه و مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل، تقویت و بازآرایی شوند تا هیچ تهدیدی نتواند اراده خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان و نیازمندان را متوقف سازد.

از سوی دیگر، مأموریت‌های گسترده هلال‌احمر در حوزه‌های امدادونجات، پاسخ به سوانح طبیعی و انسان‌ساخت، ارائه خدمات بشردوستانه، حمایت از آسیب‌دیدگان، آموزش همگانی، توسعه مشارکت‌های داوطلبانه و تقویت آمادگی جوامع محلی، پیوندی عمیق و راهبردی با اهداف پدافند غیرعامل دارد. تحقق این مأموریت‌ها مستلزم آن است که فرهنگ پیشگیری و آمادگی، از سطح برنامه‌ریزی‌های سازمانی فراتر رفته و به باوری عمومی و رفتاری نهادینه در خانواده‌ها، محله‌ها و تمامی سطوح جامعه تبدیل شود.

بی‌تردید، مردم، بزرگ‌ترین سرمایه و اصلی‌ترین پشتوانه پدافند غیرعامل هستند. همان مردمی که در بزنگاه‌های تاریخی و حوادث دشوار، با همبستگی، ایثار و مسئولیت‌پذیری، جلوه‌های ماندگاری از وحدت و اقتدار ملی را به نمایش گذاشته‌اند. ازاین‌رو، گسترش آموزش‌های همگانی، توسعه خانه‌های هلال، توانمندسازی جوامع محلی، تقویت شبکه داوطلبان و مشارکت سازمان‌یافته جوانان، از مهم‌ترین مسیر‌های تحقق پدافند غیرعامل مردم‌محور و ارتقای آمادگی ملی به شمار می‌رود.

در این مسیر، امدادگران و نجاتگران فداکار هلال‌احمر، که همواره با روحیه ایثار، شجاعت، انضباط و مسئولیت‌پذیری در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند، از ارکان اصلی تاب‌آوری عملیاتی کشور محسوب می‌شوند. تجربه حضور آنان در بحران‌ها نشان داده است که آمادگی حرفه‌ای، فرماندهی منسجم، هماهنگی بین‌بخشی، سرعت عمل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، می‌تواند در کاهش پیامد‌های حوادث و حفظ جان انسان‌ها نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

در همین راستا، بر این باورم که پدافند غیرعامل در جمعیت هلال‌احمر باید از یک رویکرد صرفاً برنامه‌ای، به فرهنگی فراگیر، مأموریتی مستمر و اصلی بنیادین در تمامی سطوح مدیریتی و عملیاتی تبدیل شود. هیچ پایگاه امدادی نباید از آمادگی لازم برای شرایط اضطراری غافل بماند، هیچ ظرفیت حیاتی نباید بدون تدابیر حفاظتی و پشتیبانی مناسب رها شود و هیچ برنامه‌ای برای پاسخ به بحران نباید بدون توجه به استمرار خدمات و حفظ توان عملیاتی تدوین گردد.

در این چارچوب، توسعه همکاری‌های راهبردی، آموزشی و عملیاتی با سازمان پدافند غیرعامل کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و سیاست‌گذاری آن سازمان، می‌تواند به ارتقای استاندارد‌های ایمنی و آمادگی مراکز امدادی، افزایش تاب‌آوری شبکه‌های ارتباطی و لجستیکی و تقویت توان پاسخ‌گویی جمعیت هلال‌احمر در شرایط اضطراری کمک کند. هم‌افزایی این دو مجموعه، با حفظ ماهیت مستقل، بی‌طرفانه و بشردوستانه مأموریت‌های هلال‌احمر، ضرورتی مهم برای صیانت مؤثرتر از جان مردم و تضمین تداوم خدمات حیاتی است.

نکوداشت پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۵، فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان والای خدمت بی‌منت به مردم، تقویت روحیه خودباوری و بازنگری در میزان آمادگی ملی در برابر تهدیدات و مخاطرات است. این مناسبت، یادآور مسئولیت سنگین همه دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور برای عبور از رویکرد‌های واکنشی و حرکت به‌سوی مدیریت پیش‌دستانه، آمادگی هوشمندانه و تاب‌آوری پایدار است.

اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت ارزشمند، مراتب قدردانی و سپاس خود را از تلاش‌های راهبردی و مسئولانه سردار سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی و مجموعه مدیران، کارشناسان و متخصصان سازمان پدافند غیرعامل کشور در مسیر توسعه فرهنگ آمادگی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای تاب‌آوری ملی ابراز می‌دارم.

همچنین از مجاهدت‌های خالصانه امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و کارکنان خدوم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران که با ایمان، تخصص و روحیه‌ای سرشار از ایثار، در مسیر حفاظت از جان مردم و ارتقای آمادگی کشور گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، توسعه زیرساخت‌های تاب‌آور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در تمامی ارکان جمعیت تأکید دارم.

ایمان دارم که با اتکال به خداوند متعال، همدلی و مشارکت آگاهانه مردم، مدیریت راهبردی، انسجام دستگاه‌های اجرایی و آمادگی نیرو‌های جان‌برکف امدادی، می‌توان در برابر تهدیدات و بحران‌ها استوار ایستاد، از جان و کرامت انسان‌ها پاسداری کرد و پرچم خدمت‌رسانی بشردوستانه را در هر شرایطی برافراشته نگاه داشت.

پیام روشن ما این است: تهدیدات هرچقدر پیچیده و بحران‌ها هراندازه دشوار باشند، اراده خدمت به مردم، آمادگی برای نجات جان انسان‌ها و عزم ملی برای ساختن ایرانی ایمن، تاب‌آور و پایدار، خلل‌ناپذیر خواهد بود.

پدافند مردم‌محور، ایران مقتدر و پایدار؛ آمادگی همگانی، پیشگیری هوشمندانه و خدمت‌رسانی بی‌وقفه.

دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»