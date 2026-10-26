رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: ۱۱ هزار و ۱۸۴ تست سل برای جلوگیری از انتقال این بیماری مشترک انسان و دام در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام و مورد ابتلا به بیماری یافت نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهران دیباه رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره‌کل دامپزشکی استان با اشاره به اقدامات دامپزشکی استان در صیانت از سلامت عمومی جامعه افزود: در این طرح از هشت هزار و چهار راس دام برای تشخیص بیماری بروسلوز (تب مالت) خونگیری و از ۱۱ هزار و ۱۸۴ راس دام تست سل برای تشخیص بیماری سل در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام شد.

وی با بیان اینکه بیماری سل و بروسلوز از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام بوده و از ۲ بعد اقتصادی و بهداشتی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: با انجام عملیات تست سل و بروسلوز در فواصل زمانی منظم علاوه بر کنترل این بیماری‌ها و شناسایی و حذف دام‌های آلوده از وقوع احتمالی این ۲ بیماری در جمعیت انسانی و دامی پیشگیری می‌شود.

وی افزود: شناسایی و مبارزه با بیماری‌های مشترک از جمله بیماری سل و بروسلوز و انجام تست‌های غربالگری برای تشخیص دام‌های مشکوک و آلوده از اولویت‌های دامپزشکی است چرا که مصرف فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه و آلوده منجر به آلوده شدن جمعیت انسانی می‌شود.

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با بیان اینکه تنها راه مبارزه با بیماری سل گاوی شناسایی از طریق تست سل و حذف و معدوم کردن دام‌های مبتلا است، اضافه کرد: نحوه استفاده از دام‌های مبتلا به بیماری بروسلوز بعد از کشتار و قضاوت (برش و بررسی) لاشه توسط تیم دامپزشکی مستقر در کشتارگاه بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور مشخص می‌شود.

دیباه با اشاره به رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و رعایت اصول امنیت زیستی و پاکسازی و ضدعفونی محیط دامداری‌ها و هشدار در خصوص نقل و انتقال بی‌ضابطه و خارج از ضوابط بهداشتی دامپزشکی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال این بیماری‌ها انتقال دام آلوده و یا فاقد سابقه واکسیناسیون به دامداری است که باید مدنظر باشد.