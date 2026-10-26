به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه غالبا نیمه ابری تا ابری است، اما تا امشب ارتفاعات شرقی استان سامانه بارشی تداوم دارد.

غلامپور با اشاره به اینکه از سه شنبه تا پایان هفته جو استان پایدار پیش بینی می‌شود؛ افزود: از عصر جمعه سامانه بارشی بتدریج از غرب استان وارد می‌شود.

وی گفته دریا امروز مواج است برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.