مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش مراجعه بیماران با علائم تنفسی به مراکز درمانی استان و رشد قابل‌توجه نمونه‌های مثبت آنفلوانزا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جهانبخش یوسفی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه، در خصوص آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان اظهار کرد: در هفته آخر مهرماه، ۷۳۸۰ نفر با علائم تنفسی به مراکز دولتی استان مراجعه کرده‌اند که این آمار نسبت به هفته سوم مهرماه، با افزایش مواجه بوده است.

وی افزود: از میان نمونه‌های آزمایش‌شده از نظر ابتلا به کووید-۱۹ (کرونا)، ۱۰.۶ درصد از نمونه‌ها در هفته آخر مهرماه مثبت گزارش شده است؛ در حالی که این میزان در هفته سوم معادل ۹.۳ درصد بوده است. همچنین درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در هفته آخر مهرماه به ۲۴.۲ درصد رسیده که نسبت به رقم ۱۳.۹ درصدی هفته سوم، از افزایشی چشمگیر حکایت دارد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به روند افزایشی بیماری‌های حاد تنفسی در استان، رعایت توصیه‌های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تزریق واکسن به افراد پرخطر شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار، افراد دارای نقص ایمنی و مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی عروقی، ریوی، کلیوی و کبدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یوسفی تصریح کرد: شست‌وشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۳۰ ثانیه، استفاده از ماسک به ویژه در فضا‌های بسته و پرجمعیت، خودداری از حضور در تجمعات غیرضروری، پرهیز از دست دادن جهت کاهش انتقال ویروس و حفظ فاصله حداقل دو متری با افراد مبتلا از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از انتشار بیماری است.

وی در خصوص روند درمان و ضرورت مراجعه به پزشک خاطرنشان کرد: در موارد خفیف بیماری، استراحت در منزل، مصرف مایعات کافی و استامینوفن برای بهبودی کفایت می‌کند؛ اما بیمارانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند یا با علائمی همچون تب کنترل‌نشده، تنگی نفس، درد قفسه سینه.

سرفه‌های شدید و مداوم، ضعف شدید، عدم تحمل غذا و سردرد‌های شدید مواجه می‌شوند، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند.