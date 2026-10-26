رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور در نشست علنی و مجازی مجلس که با حضور تعدادی از نمایندگان در محل صحن اصلی خانه ملت برگزار شده بود ادامه یافت و موادی از آن به تصویب نمایندگان رسید.

بر این اساس، مجازات ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.

همچنین مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، تشدید شد. در ادامه، سه سوال از وزیر بهداشت و درمان اعلام وصول شد.

رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور گفت: از دولت محترم بابت افزایش پنجاه درصدی میزانِ کالابرگ برای بخشی از مردم که میتواند کمکی در تأمین اقلام اساسی باشد، تشکر می‌کنیم.