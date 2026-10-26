دبیر شورای عالی فضای مجازی، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و پژوهشگران حوزه فضای مجازی، از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب» رونمایی کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، آئین رونمایی از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه‌ی امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)» با سخنرانی دکتر آقامیری، دکتر تقی‌پور، دکتر کلانتری، آقای مهدی ابراهیم‌زاده و با حضور جمعی از اساتید، اندیشمندان و اصحاب رسانه در محل مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

این کتاب که تازه‌ترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی است، حاصل تلاش علمی مجموعه‌ی «سپهرا» - مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) بوده و در این مراسم به عنوان «مانیفست حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران» معرفی شد.