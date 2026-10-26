رونمایی کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب»
دبیر شورای عالی فضای مجازی، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، مدیران و پژوهشگران حوزه فضای مجازی، از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید انقلاب» رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، آئین رونمایی از کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشهی امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه)» با سخنرانی دکتر آقامیری، دکتر تقیپور، دکتر کلانتری، آقای مهدی ابراهیمزاده و با حضور جمعی از اساتید، اندیشمندان و اصحاب رسانه در محل مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
این کتاب که تازهترین اثر انتشارات انقلاب اسلامی است، حاصل تلاش علمی مجموعهی «سپهرا» - مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) بوده و در این مراسم به عنوان «مانیفست حکمرانی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران» معرفی شد.
سخنرانان این مراسم تأکید کردند که این اثر صرفاً یک پژوهش دانشگاهی نیست، بلکه نقشه راه نجات ملتها از استعمار نوین سکوها و سند بالادستی برای همه سیاستگذاران، قانونگذاران و دستگاههای اجرایی کشور است.