پژوهشگران دانشگاه تهران در مطالعه‌ای نوآورانه، راهکاری مبتنی بر ترکیب مواد تغییر فازدهنده (PCM) و عایق پلی‌استایرن منبسط‌شده (EPS) برای کاهش مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسیدکربن ساختمان‌های مسکونی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران اعلام کرد: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در صورت استفاده بهینه از این سامانه، مصرف کل سالانه انرژی تا ۳۶.۵۷ درصد و انتشار سالانه CO₂ تا ۶۱ هزار و ۲۵۷ کیلوگرم کاهش می‌یابد.

این یافته‌ها در مقاله‌ای با عنوان تحلیل پارامتریک گسترده کاهش مصرف انرژی و انتشار CO₂ در ساختمان‌های مسکونی مجهز به سامانه ترکیبی PCM-EPS با استفاده از مدل جانشین تفسیرپذیر توسط دکتر ناصر مهردادی، مریم پازوکی و محمد پورمحمدی در نشریه معتبر Energy Conversion and Management: X با ضریب تأثیر ۸.۸ منتشر شده است.

این پژوهش با تمرکز بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی جهان، یعنی مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان و نقش آن در انتشار دی‌اکسیدکربن، تأثیر استفاده از دیوار‌های ترکیبی PCM-EPS را بر عملکرد حرارتی و انرژی ساختمان‌های مسکونی در اقلیم معتدل کوهستانی ایران بررسی کرده است.

در این مطالعه، پژوهشگران با بهره‌گیری از پایگاه داده‌ای گسترده شامل ۱۰ هزار و ۱۹۲ سناریوی شبیه‌سازی، فضای طراحی پیچیده سامانه‌های ساختمانی را ارزیابی کردند.

همچنین با توسعه یک مدل جانشین تفسیرپذیر مبتنی بر روش RSM، امکان پیش‌بینی سریع مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی فراهم شد؛ رویکردی که نسبت به مدل‌های جعبه‌سیاه، درک بهتر روابط میان پارامتر‌های طراحی را ممکن می‌کند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد استفاده بهینه از دیوار‌های ترکیبی PCM-EPS می‌تواند دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه بهره‌وری انرژی و پایداری زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

بر اساس یافته‌ها، مصرف انرژی گرمایشی تا ۶۴.۴ درصد، مصرف انرژی سرمایشی تا ۲۰.۴ درصد و مصرف کل سالانه انرژی تا ۳۶.۵۷ درصد کاهش یافته است. همچنین میزان انتشار دی‌اکسیدکربن سالانه ساختمان تا ۶۱ هزار و ۲۵۷ کیلوگرم در سال کاهش پیدا کرده است.

از دیگر نتایج مهم این تحقیق می‌توان به افزایش ۴۷.۳ درصدی ساعات آسایش حرارتی در شرایط خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی، کاهش قابل توجه مصرف انرژی و ارتقای پایداری ساختمان از طریق بهینه‌سازی پوسته خارجی اشاره کرد.

پژوهشگران در جمع‌بندی این مطالعه تأکید کرده‌اند که چهارچوب داده‌محور ارائه‌شده می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای طراحی دیوار‌های ترکیبی PCM-EPS با عملکرد بالا در اقلیم‌های معتدل کوهستانی مورد استفاده قرار گیرد و مسیر توسعه ساختمان‌های کم‌کربن و کم‌مصرف را هموار سازد.