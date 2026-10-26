به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس با تاکید بر ضرورت آمادگی واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی برای فصل سرد سال، گفت: واحد‌های تولیدی برای محدودیت احتمالی گاز، آمادگی داشته باشند و از هم اکنون برای تامین سوخت دوم اقدام کنند.

حسن افتخاری افزود: برنامه‌ریزی برای تامین سوخت جایگزین در صورت اعمال محدودیت گاز، در چارچوب ضوابط و سهمیه‌های ابلاغی انجام خواهد شد و واحد‌های مصرف‌کننده نباید اقدامات خود را به زمان وقوع محدودیت موکول کنند.

وی بر لزوم آمادگی واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی برای فصل سرد سال تاکید کرد و ادامه داد: در صورت اعمال محدودیت گار، برای تامین سوخت مورد نیاز واحد‌های تولیدی، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین سوخت جایگزین در چارچوب ضوابط و سهمیه‌های ابلاغی انجام خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس تأمین پایدار فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی را از مأموریت‌های اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و گفت: در صورت اعمال محدودیت گاز برای برخی مشترکان، تأمین سوخت جایگزین با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و بر اساس اطلاعات و نیاز‌های تأیید شده دنبال خواهد شد.

وی افزود: میزان سوخت جایگزین برای واحد‌ها یکسان نیست و بر اساس عواملی مانند نوع فعالیت، ظرفیت تولید، میزان مصرف، سوابق مصرف و نیاز تأیید شده هر واحد تعیین می‌شود و تخصیص سوخت نیز تابع ضوابط و سهمیه‌های ابلاغی خواهد بود.

افتخاری در باره نحوه شناسایی واحد‌های مشمول محدودیت گاز تاکید کرد: اعلام مشترکان مشمول محدودیت در حوزه مسئولیت شرکت گاز است و پس از دریافت اطلاعات مربوط به واحد‌ها و میزان محدودیت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس اطلاعات دریافتی، برنامه تأمین سوخت جایگزین را دنبال خواهد کرد.

