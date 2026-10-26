معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، از تنوع کاروان‌های زمینی و هوایی، باز بودن تمام مرز‌ها و عرضه بسته‌هایی از ۷ میلیون تا ۷۷ میلیون تومان خبر داد و گفت: بسته‌های بدون اقامت تدارک دیده شده است که برنامه‌ای فشرده و کامل را در اختیار زائران قرار می‌دهد.

مرتضی آقایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: سازمان حج و زیارت به مناسبت ایام فاطمیه و درپی تمایل هموطنان به تشرف به عتبات مقدسه عراق، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای را برای زیارت بارگاه ملکوتی امیرالمومنین علی علیه السلام و سیدالشهدا (ع) و سایر ائمه مدفون در عراق ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: افرادی که مایل به تشرف هستند می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی atabatorg.haj.ir یا دفاتر زیارتی سراسر کشور، نسبت به انتخاب کاروان مورد نظر و تاریخ تشرف دلخواه خود اقدام کرده و در قالب گروه‌های مربوطه به این سفر روحانی و معنوی مشرف شوند.

معاون عتبات عالیات از تنوع گسترده در نوع کاروان‌های زیارتی خبر داد و گفت: گروه‌های زمینی با اقامت‌های مختلف و حتی کاروان‌هایی بدون اقامت در نظر گرفته شده‌اند تا هر زائر بتواند متناسب با فرصت و توان مالی خود، گزینه مناسب را انتخاب کند. گروه‌های هوایی نیز به‌همین ترتیب متنوع طراحی شده‌اند و امکان تشرف هوایی برای هموطنانی که به سفر کوتاه‌تر و راحت‌تر تمایل دارند، فراهم است.

آقایی تصریح کرد: تمامی مرز‌های خروجی به عراق باز و فعال هستند و زائران می‌توانند در تاریخ‌های مورد نظر خود از طریق مرز‌های مختلف به عتبات مقدسه مشرف شوند.

وی افزود: تنوع مسیر‌ها و روش‌های سفر، یکی از مزایای اصلی برنامه‌ریزی انجام‌شده در سازمان حج و زیارت برای ایام فاطمیه است که امکان تشرف حداکثری هموطنان را فراهم می‌سازد.

معاون عتبات عالیات گفت: هزینه سفر زیارتی به عتبات مقدسه از ۷ میلیون تومان تا ۷۷ میلیون تومان متغیر است تا طیف وسیعی از هموطنان با هر سطح درآمدی بتوانند از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند. کاروان‌های زمینی با هزینه‌ای از ۷ میلیون تا حدود ۳۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند که این تنوع قیمت، مربوط به تفاوت در نوع اقامت، خدمات و مسیر حرکت کاروان است.

وی افزود: هزینه گروه‌های هوایی نیز از ۵۵ میلیون تومان تا ۷۷ میلیون تومان متغیر است. البته باید توجه داشت که هزینه سفر‌های گران‌تر متعلق به استان خراسان رضوی است؛ این گروه‌ها در قالب بسته‌های هوایی مشرف می‌شوند و قیمت بلیت خراسان رضوی مقداری متفاوت با استان تهران است و زائران در استان خراسان رضوی هزینه بیشتری را پرداخت می‌کنند.

آقایی از افرادی که فرصت کمی در اختیار دارند، خواست تا تلاش کنند این فرصت را مقداری بیشتر کنند و در این سفر مقدس حتما زیارت امامین جوادین (ع) در کاظمین و زیارت امامین عسکری (ع) در سامرا را نیز در برنامه سفر خود داشته باشند.

معاون عتبات عالیات اعلام کرد: برای عزیزانی که فرصت کمتری در اختیار دارند، بسته‌های بدون اقامت تدارک دیده شده است که برنامه‌ای فشرده و کامل را در اختیار زائران قرار می‌دهد. این بسته‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با حداقل زمان از کار و زندگی روزمره، بیشترین بهره معنوی از سفر زیارتی حاصل شود.

وی برنامه دقیق این بسته را چنین تشریح کرد: زائران روز چهارشنبه بعد از ظهر از استان مربوطه به سمت مرز حرکت می‌کنند و صبح روز پنج‌شنبه از مرز به سمت نجف اشرف حرکت خواهند کرد. ظهر پنج‌شنبه در نجف اشرف و در کنار مضجع مطهر امیرالمومنین (ع) حضور خواهند داشت و بعد از یک زیارت مختصر و صرف ناهار، به سمت کربلای معلی حرکت می‌کنند. شب جمعه را در کربلای معلی به سر خواهند برد و بعد از زیارت مضجع شریف سیدالشهدا (ع) و صرف شام، در بامداد روز جمعه به سمت مرز‌های خروجی عراق حرکت می‌کنند. زائران در روز جمعه وارد میهن اسلامی می‌شوند و روز شنبه نیز می‌توانند به سر کار‌های خود تشریف ببرند.

معاون عتبات عالیات در پایان تاکید کرد: بسته‌های متنوعی تدارک دیده شده است و هر زائری می‌تواند بر اساس میزان وقتی که در اختیار دارد و میزان هزینه‌ای که مایل است پرداخت کند، از میان این بسته‌ها کاروان مورد نظر خود را مشخص کند و توفیق زیارت ائمه مدفون در عراق را داشته باشد.