جانشین رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور : در این رویداد دستگاه‌های مختلف عملکرد و نتایج خود را در حوزه پدافند غیر عامل و امنیت به خوبی به نمایش گذاشته بودند و به ضعف‌ها و مشکلات پدافند غیر عامل نگاه ویژه‌ای شده بود.

اختتامیه نمایشگاه تاب آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیر عامل در استان یزد

اختتامیه نمایشگاه تاب آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیر عامل در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جانشین رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در این مراسم با بیان اینکه این نمایشگاه یک رویداد بسیار مطلوبی بود که در استان یزد برگزار شد افزود: بازدید کاملی از دستاورد‌های این نمایشگاه داشتیم و خدا رو شکر یک رشد و توسعه خیلی خوبی در حوزه امنیت مشاهده شد و اقدامات بسیار خوبی دراین زمینه صورت گرفته است.

کشوری افزود: دراین رویداد دستگاه‌های مختلف عملکرد و نتایج خود را در حوزه پدافند غیر عامل و امنیت به خوبی به نمایش گذاشته بودند و به ضعف‌ها و مشکلات پدافند غیر عامل نگاه ویژه‌ای شده بود.

وی افزود: انتظار می‌رود بخش خصوصی و فعالان این حوزه در ساخت تجهیزات و سامانه ها، حتما الزامات پدافند غیر عامل را ببینند و توجه نمانید که محصولات مورد نیاز در زمینه پدافند غیر عامل کشور را به خودکفایی برسانند و نیاز‌های کشور را برطرف نمایند.

صادقی معاون نمایشگاه بین المللی استان یزد با بیان اینکه نمایندگانی از ۱۳ استان کشور در اینجا مشارکت دارند افزود: این نمایشگاه با حضور نمایندگانی از استان‌های اصفهان، کرمان، فارس، اذربایجان غربی، یزد و مجموعه‌های بزرگ صنعتی از استان‌های کشور برگزار گردید.





رئیس پدافند غیر عامل استان با بیان اینکه این رویداد با حضور برخی دستگاه‌های اجرایی و حضور موثر بخش خصوصی برگزار شد افزود: تقویت تاب آوری زیرساخت‌ها، ارتقای ایمنی و معرفی دستاورد‌ها، توانمندی‌های فعالان و ظرفیت‌های حوزه صنعت و معدن و بخش خصوصی از محور‌های این رویداد بود.

خاکباز افزود: این نمایشگاه از سی‌ام مهر ماه الی سوم آبانماه همه روز از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در شهرک نمایشگاه‌های بین المللی یزد میزبان علاقه‌مندان بود.