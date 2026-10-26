شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت شریف ایران دعوت کرد، امشب با حضور پرشور در اجتماعات سراسری، ضمن حمایت از مدافعان میهن اسلامی، حملات وحشیانه عربستان به یمن و حملات ددمنشانه رژیم صهوینستی به لبنان و فلسطین را محکوم نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:

دویست‌وچهل شب از اجتماعات سراسری شکوهمند و بی نظیر مردم ایران می‌گذرد؛ رخدادی ممتد و رویدادی مستمر در حیات معرفتی، هویتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور که در متن جنگ تحمیلی ۴۰روزه، به تجلی ماندگار اتحاد مقدس ایرانیان، عاملیت اجتماعی مردم غیور و اراده ملی در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی ایران انجامیده است. استمرار این حضور، بیانگر پیوند هویت ملی، مسئولیت تاریخی و کنش جمعی است که سرمایه اجتماعی را بازتولید و تاب‌آوری ملی را استحکام می‌بخشد و پشتوانه مردمی دفاع از میهن را به نمایش می‌گذارد. «بعثت مردم» در این معنا، فعلیت‌یافتن اراده عمومی در بزنگاه تاریخ و حضور آگاهانه ملت در تعیین سرنوشت خویش در پیچ تمدنی زمانه ما است.

این اراده در افقی فراتر از مرز‌های ایران، با ایستادگی ملت‌هایی پیوند می‌یابد که در برابر تجاوز و سلطه، از کرامت و حق تعیین سرنوشت خود دفاع می‌کنند. حملات عربستان سعودی به مناطق مسکونی یمن و کشتار کودکان، زنان و مردان غیرنظامی بی‌دفاع و از سوی دیگر تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، کشتار و ویرانی در غزه و تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری و الخلیل نیز جلوه‌های آشکار استمرار اشغالگری و تعرض به حقوق بنیادین ملت‌هاست. هم‌زمان، اعتراض‌های فراگیر اجتماعی در کشور‌های اروپایی به بی عدالتی‌های سازمان یافته، گرانی، بحران مسکن، نابرابری و فرسایش قدرت خرید، از شکاف فزاینده میان لیبرالیسم اقتصادی و مطالبات مردم برای عدالت اجتماعی پرده برمی‌دارد.

در چنین شرایطی دویست‌وچهلمین شب اجتماعات سراسری، نماد استمرار بعثت مردم و استواری اراده ملتی است که استقلال، عزت و دفاع از میهن را در متن کنش جمعی خویش معنا می‌کند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن پاسداشت این حضور و تجلیل از پایداری ملت‌های مظلوم و مقاوم یمن، لبنان، عراق و فلسطین، از آحاد ملت شریف ایران دعوت می‌کند امشب نیز با حضور در اجتماعات سراسری، حمایت خود را از مدافعان میهن و آرمان‌های استقلال و سربلندی ایران اسلامی به نمایش بگذارند و حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن و رژیم صهوینستی به لبنان و فلسطین را محکوم نمایند.