دعوت به حضور در دویست و چهلمین موج حضور ملت ایران
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از ملت شریف ایران دعوت کرد، امشب با حضور پرشور در اجتماعات سراسری، ضمن حمایت از مدافعان میهن اسلامی، حملات وحشیانه عربستان به یمن و حملات ددمنشانه رژیم صهوینستی به لبنان و فلسطین را محکوم نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
دویستوچهل شب از اجتماعات سراسری شکوهمند و بی نظیر مردم ایران میگذرد؛ رخدادی ممتد و رویدادی مستمر در حیات معرفتی، هویتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور که در متن جنگ تحمیلی ۴۰روزه، به تجلی ماندگار اتحاد مقدس ایرانیان، عاملیت اجتماعی مردم غیور و اراده ملی در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی ایران انجامیده است. استمرار این حضور، بیانگر پیوند هویت ملی، مسئولیت تاریخی و کنش جمعی است که سرمایه اجتماعی را بازتولید و تابآوری ملی را استحکام میبخشد و پشتوانه مردمی دفاع از میهن را به نمایش میگذارد. «بعثت مردم» در این معنا، فعلیتیافتن اراده عمومی در بزنگاه تاریخ و حضور آگاهانه ملت در تعیین سرنوشت خویش در پیچ تمدنی زمانه ما است.
این اراده در افقی فراتر از مرزهای ایران، با ایستادگی ملتهایی پیوند مییابد که در برابر تجاوز و سلطه، از کرامت و حق تعیین سرنوشت خود دفاع میکنند. حملات عربستان سعودی به مناطق مسکونی یمن و کشتار کودکان، زنان و مردان غیرنظامی بیدفاع و از سوی دیگر تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، کشتار و ویرانی در غزه و تشدید خشونتها در کرانه باختری و الخلیل نیز جلوههای آشکار استمرار اشغالگری و تعرض به حقوق بنیادین ملتهاست. همزمان، اعتراضهای فراگیر اجتماعی در کشورهای اروپایی به بی عدالتیهای سازمان یافته، گرانی، بحران مسکن، نابرابری و فرسایش قدرت خرید، از شکاف فزاینده میان لیبرالیسم اقتصادی و مطالبات مردم برای عدالت اجتماعی پرده برمیدارد.
در چنین شرایطی دویستوچهلمین شب اجتماعات سراسری، نماد استمرار بعثت مردم و استواری اراده ملتی است که استقلال، عزت و دفاع از میهن را در متن کنش جمعی خویش معنا میکند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن پاسداشت این حضور و تجلیل از پایداری ملتهای مظلوم و مقاوم یمن، لبنان، عراق و فلسطین، از آحاد ملت شریف ایران دعوت میکند امشب نیز با حضور در اجتماعات سراسری، حمایت خود را از مدافعان میهن و آرمانهای استقلال و سربلندی ایران اسلامی به نمایش بگذارند و حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن و رژیم صهوینستی به لبنان و فلسطین را محکوم نمایند.