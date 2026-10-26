با توجه به نبود واحد فرآوری آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد، برنامه ریزی های لازم برای احداث این واحد در استان بررسی و مقرر شد تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی، استاندار استان، با اشاره به اولویت دولت در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال و بهبود معیشت مردم گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات رئیس‌جمهور، تمرکز بر زنجیره‌های ارزش و تکمیل حلقه‌های تولید از اولویت‌های اصلی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه شیلات و آبزی‌پروری افزود: در حال حاضر ۴۰ هزار تن ظرفیت تولید خوراک آبزیان در استان به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ هزار تن ظرفیت دیگر نیز در قالب یک واحد نیمه‌تمام در دست اجراست.