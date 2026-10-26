زنجیره ارزش ماهیان سردآبی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند تکمیل طرح
با توجه به نبود واحد فرآوری آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد، برنامه ریزی های لازم برای احداث این واحد در استان بررسی و مقرر شد تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی، استاندار استان، با اشاره به اولویت دولت در زمینه سرمایهگذاری، اشتغال و بهبود معیشت مردم گفت: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تأکیدات رئیسجمهور، تمرکز بر زنجیرههای ارزش و تکمیل حلقههای تولید از اولویتهای اصلی استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه شیلات و آبزیپروری افزود: در حال حاضر ۴۰ هزار تن ظرفیت تولید خوراک آبزیان در استان به بهرهبرداری رسیده و ۴۰ هزار تن ظرفیت دیگر نیز در قالب یک واحد نیمهتمام در دست اجراست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بیش از ۳۱۲ واحد پرورش ماهی سردابی در استان وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد، ۳۰۷ واحد فعال هستند و سالانه حدود ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن تولید دارند. همچنین مرکز تکثیر و اصلاح نژاد ماهیان سردابی استان مراحل پایانی اجرای طرح را طی میکند.