تجهیزات موزه علم و فناوری دانشگاه بیرجند، در حوزه‌های فیزیک مکانیک، نورشناسی، انرژی، آیرودینامیک و نجوم، با همکاری کارشناسان موزه ملی علوم و فناوری ایران نصب و آماده بهره‌برداری آموزشی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مرحله تجهیز اولیه و نصب و راه‌اندازی تجهیزات موزه علم و فناوری دانشگاه بیرجند با هدف فراهم‌کردن زمینه آشنایی ملموس بازدیدکنندگان با مفاهیم علمی و کاربرد‌های فناوری آغاز شده است.

پیگیری‌های مربوط به تجهیز و راه‌اندازی این مجموعه از شهریور سال گذشته آغاز شد و پس از برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم، قرارداد تأمین تجهیزات در فروردین‌ماه امسال به امضا رسید. اکنون، در ادامه این روند، تجهیزات خریداری‌شده در حال نصب و آماده‌سازی برای بهره‌برداری آموزشی است.

تجهیزات این موزه شامل مجموعه‌ای از ابزار‌ها و دستگاه‌های علمی و کمک‌آموزشی در حوزه‌های فیزیک مکانیک، نورشناسی، انرژی، آیرودینامیک و نجوم است که با هدف نمایش عملی پدیده‌های علمی، درک ملموس‌تر مفاهیم و آشنایی مخاطبان با کاربرد‌های علم و فناوری به کار گرفته می‌شوند.

فرایند نصب و راه‌اندازی تخصصی تجهیزات با همکاری موزه ملی علوم و فناوری ایران و با حضور کارشناسان این مجموعه انجام می‌شود و معرفی قابلیت‌های علمی و آموزشی تجهیزات و آموزش شیوه صحیح استفاده از آنها به کارشناسان موزه دانشگاه بیرجند نیز از دیگر محور‌های این همکاری است.

تجهیز اولیه موزه علم و فناوری دانشگاه بیرجند، گامی در مسیر آماده‌سازی این مجموعه برای پذیرش بازدیدکنندگان و توسعه ظرفیت‌های آموزشی و ترویجی دانشگاه به شمار می‌رود.