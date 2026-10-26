به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، دیشب در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تعیین مسیر هزینه‌کرد مالیات‌ها، گفت: این طرح فرصتی ارزشمند برای همراهی مؤدیان مالیاتی در توسعه استان و کمک به پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار است.

وی با اشاره به اهمیت هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های مورد نیاز جامعه افزود: نشان‌دار کردن مالیات زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مؤدیان واجد شرایط بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، در انتخاب طرح‌های مشمول مشارکت کنند و پرداخت مالیات را به مشارکتی ملموس در توسعه و آبادانی استان تبدیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به نقش این سازمان در شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های مشمول طرح گفت: طرح‌های قابل انتخاب بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای استان تدوین و معرفی می‌شوند تا منابع مالیاتی در مسیر تأمین مالی طرح‌هایی قرار گیرد که از اهمیت بیشتری برای مردم و توسعه منطقه برخوردارند.

نورانی ادامه داد: آگاهی‌بخشی درباره ظرفیت‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات و تبیین نحوه اجرای آن برای مسئولان شهرستان‌ها، به‌ویژه فرمانداران، می‌تواند زمینه اطلاع‌رسانی گسترده‌تر به مؤدیان و افزایش مشارکت آنان را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت آشنایی مؤدیان با سازوکار اجرای این طرح خاطرنشان کرد: مؤدیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان آبان مطابق ضوابط اعلام‌شده، طرح مورد نظر خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب کنند؛ ظرفیتی که با افزایش مشارکت مردم و هدایت منابع به سمت اولویت‌های توسعه‌ای، می‌تواند به تأمین مالی طرح‌های مورد نیاز استان و تسریع روند توسعه و آبادانی گیلان کمک کند.