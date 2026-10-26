کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و شب در خلیج فارس و جزایر کیش و لاوان افزایش سرعت باد‌های شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ظهر تا شب، تشدید ناپایداری جوی و طوفان تندری در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر و از ظهر تا شب در ارتفاعات و به ویژه شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، خمیر، لنگه و قشم، سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیل ها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم به کار گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز در محدوده شمال تنگه هرمز به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و سیریک وقوع ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و غربی برای تردد ایمن شناور‌ها انجام و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از دریاروی در این ساعات خودداری کنند.

او افزود: شرایط جوی فردا سه شنبه نیز در استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما مورد انتظار است.