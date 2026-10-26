فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مواجهه با حوادث و شرایط بحرانی، برگزاری رزمایش‌های آبرسانی اضطراری را گامی مؤثر در افزایش آمادگی عملیاتی و تضمین استمرار خدمات به شهروندان دانست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در حاشیه رزمایش آبرسانی اضطراری در بوستان قصر که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، با اشاره به تجربه اقدامات انجام‌شده برای تأمین و توزیع آب در شرایط بحرانی طی یک سال گذشته، از جمله در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: در این مقاطع، شرکت‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه شرکت‌های آب و فاضلاب، اقدامات و تدابیر ارزشمندی برای تأمین آب مورد نیاز شهروندان انجام دادند.

وی افزود: برگزاری تمرین‌های عملیاتی، ضمن افزایش هماهنگی میان بخش‌های مدیریتی و اجرایی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر در شرایط اضطراری را فراهم می‌کند تا در زمان وقوع حوادث، شهروندان با کمترین مشکل در زمینه تأمین آب مواجه شوند.

فرماندار تهران با اشاره به انتخاب بوستان قصر برای اجرای این رزمایش خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی برای مواجهه با شرایط بحرانی، باید ظرفیت محل‌های استقرار و امکان پذیرش جمعیت مورد توجه قرار گیرد. با توجه به احتمال وقوع حوادث مختلف، از جمله بلایای طبیعی، برگزاری مستمر و هدفمند مانور‌های آمادگی ضروری است.

خوش اقبال با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه‌های خدمات‌رسان در مدیریت بحران تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید از نخستین مجموعه‌هایی باشند که هنگام وقوع حوادث در کنار مردم حضور پیدا می‌کنند و خدمات مورد نیاز آنان را ارائه می‌دهند. در این مانور نیز شاهد حضور و آمادگی تیم‌های عملیاتی و مدیریتی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران بودیم که با مسئولیت‌پذیری و تعهد نسبت به شهروندان، اجرای این تمرین را بر عهده داشتند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه امکانات، تقویت زیرساخت‌ها و تداوم برگزاری تمرین‌های عملیاتی، آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط بحرانی افزایش یابد و خدمات ضروری، به‌ویژه تأمین آب، در زمان وقوع حوادث بدون وقفه در اختیار شهروندان قرار گیرد.