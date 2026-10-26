مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: سرشماری پاییزه قرقاول (نماد حیات وحش استان اردبیل) در زیستگاه‌های طبیعی حساس و سایت‌های ثبت این گونه حمایت‌شده در شهرستان‌های گرمی، پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز استان از ۲۵ مهرماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در تشریح این خبر اظهار کرد: سرشماری پاییزه گونه حمایت شده قرقاول در زیستگاه‌های طبیعی استان اردبیل از ۲۵ مهرماه آغاز و تا ۲۵ آبان ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این گونه نماد حیات حش استان اردبیل است، افزود: سرشماری گونه یاد شده سالانه در دو مرحله، ابتدا در فصل بهار بر اساس ثبت صدا و مشاهده مستقیم و مرحله دوم در فصل پاییز پس از برداشت محصولات کشاورزی و با توجه به پوشش گیاهی منطقه، از طریق مشاهده مستقیم انجام می‌شود.

خداپرست شهرستان‌های گرمی، بیله سوار و پارس آباد و اصلاندوز را جزو زیستگاه‌های این گونه عنوان کرد و ادامه داد: این سرشماری با هدف برآورد حداقل جمعیت موجود، تعیین ترکیب جنسیتی، آگاهی از وضعیت زیستگاه، اطلاع از زاد و ولد و مقایسه آمار جمعیتی نسبت به سال‌های قبل انجام می‌شود و برای حفاظت و حراست از این گونه ارزشمند برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین با بیان اینکه شکار این پرنده در هر زمان، مکان و به هر طریق ممنوع است، اضافه کرد: از دوستداران حیات وحش و افراد بومی تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف و شکار غیر مجاز مراتب را با شماره تلفن ۱۵۴۰ اطلاع دهند.