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هزارو ۴۰۰ باغدار مرکبات دهستان میانکاله در برابر مخاطرات باغی با آموزشهای پدافند غیرعامل آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بر ضرورت پایش مستمر باغات مرکبات، پیشگیری از مخاطرات و تقویت آمادگی در برابر آفات و بیماریهای گیاهی با رویکرد پدافند غیرعامل تأکید کرد.
سید اسماعیل حسینی گفت: کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی دهستان میانکاله با حضور در باغات مرکبات روستاهای زاغمرز و امیرآباد، وضعیت باغها را درباره شرایط عمومی درختان و مسائل مرتبط با تولید، بررسی کردند.
وی افزود: دهستان میانکاله با برخورداری از یکهزار و ۴۰۰ باغدار، از ظرفیتهای مهم باغداری شهرستان بهشهر به شمار میرود و حفاظت از سرمایههای باغی و پشتیبانی فنی از بهرهبرداران، اهمیت ویژهای در استمرار تولید و حفظ معیشت خانوارهای کشاورز این منطقه دارد.
حسینی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی تاکید کرد: باغات مرکبات بهعنوان بخشی از سرمایههای ارزشمند تولیدی، در معرض مخاطراتی همچون شیوع آفات و بیماریها، تغییرات اقلیمی و خسارات ناشی از عوامل محیطی قرار دارند؛ ازاینرو شناسایی زودهنگام تهدیدها، پایش مستمر باغها، مدیریت اصولی آفات و بیماریها و ارائه توصیههای فنی به باغداران، از اقدامات پیشگیرانه و مؤثر در کاهش آسیبپذیری و حفظ پایداری تولید محسوب میشود.
وی ادامه داد: مدیریت صحیح تغذیه درختان، رعایت اصول بهداشتی در باغ، هرس مناسب، کنترل بهموقع آفات و بیماریها و استفاده از روشهای مدیریت تلفیقی آفات، از جمله اقداماتی است که میتواند ضمن کاهش خسارات احتمالی، سلامت و کیفیت محصولات باغی را ارتقا دهد.