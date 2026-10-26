به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بر ضرورت پایش مستمر باغات مرکبات، پیشگیری از مخاطرات و تقویت آمادگی در برابر آفات و بیماری‌های گیاهی با رویکرد پدافند غیرعامل تأکید کرد.

سید اسماعیل حسینی گفت: کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی دهستان میانکاله با حضور در باغات مرکبات روستا‌های زاغمرز و امیرآباد، وضعیت باغ‌ها را درباره شرایط عمومی درختان و مسائل مرتبط با تولید، بررسی کردند.

وی افزود: دهستان میانکاله با برخورداری از یک‌هزار و ۴۰۰ باغدار، از ظرفیت‌های مهم باغداری شهرستان بهشهر به شمار می‌رود و حفاظت از سرمایه‌های باغی و پشتیبانی فنی از بهره‌برداران، اهمیت ویژه‌ای در استمرار تولید و حفظ معیشت خانوار‌های کشاورز این منطقه دارد.

حسینی با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی تاکید کرد: باغات مرکبات به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ارزشمند تولیدی، در معرض مخاطراتی همچون شیوع آفات و بیماری‌ها، تغییرات اقلیمی و خسارات ناشی از عوامل محیطی قرار دارند؛ ازاین‌رو شناسایی زودهنگام تهدیدها، پایش مستمر باغ‌ها، مدیریت اصولی آفات و بیماری‌ها و ارائه توصیه‌های فنی به باغداران، از اقدامات پیشگیرانه و مؤثر در کاهش آسیب‌پذیری و حفظ پایداری تولید محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مدیریت صحیح تغذیه درختان، رعایت اصول بهداشتی در باغ، هرس مناسب، کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها و استفاده از روش‌های مدیریت تلفیقی آفات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن کاهش خسارات احتمالی، سلامت و کیفیت محصولات باغی را ارتقا دهد.