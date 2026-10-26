در بسته خبری شهروند خبرنگار بیننده پیامها و تصاویر ارسالی خودتان به پیام رسانهای داخلی به شماره تلفن ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳۳ باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهروندان خبرنگار با ارسال تصاویر و پیامک از وضعیت شکستگی لوله های معابر، کنده کاری های اداره آب و فاضلاب، ضعیف بودن اینترنت و قطع چراغ قرمز در برخی نقاط یاسوج خواستار رسیدگی مسئولان امر شدند. شهروند خبرنگار، جایی برای دیده شدن مشکلات و شنیده شدن مطالبات مردم است. برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید. تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شماره تلفن ۰۹۱۷۰۴۰۴۳۳۳ در پیامرسانهای داخلی ارسال کنید.