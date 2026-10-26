معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، با اشاره به افزایش تردد زائران و گردشگران در محور امامزاده داود (ع)، بر ضرورت ایمن‌سازی این مسیر کوهستانی، مدیریت سرعت وسایل نقلیه و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از حوادث احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سعید بشیری در جلسه شورای ترافیک شهرستان با موضوع بررسی وضعیت تردد و ارتقای ایمنی محور امامزاده داود (ع) که با حضور کامران ملکی بخشدار کن برگزار شد، با اشاره به بهبود شرایط روستای امامزاده داود (ع) و افزایش حضور زائران و گردشگران اظهار کرد: با توجه به احتمال افزایش حجم تردد، به‌ویژه در ایام خاص و مناسبت‌های مذهبی، لازم است تمهیدات ترافیکی متناسب با شرایط این محور از سوی دستگاه‌های مسئول پیش‌بینی و اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی ایمنی تردد اتوبوس‌ها در این مسیر افزود: شرایط کوهستانی، شیب جاده و ویژگی‌های جغرافیایی منطقه، لزوم برنامه‌ریزی دقیق مجموعه راهداری و پلیس راه را برای مدیریت تردد و پیشگیری از حوادث دوچندان می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز، نصب و تکمیل گاردریل، تقویت علائم هشداردهنده و مدیریت سرعت وسایل نقلیه را از جمله اقدامات ضروری در این محور دانست و بر بررسی وضعیت موجود و تدوین برنامه‌های اجرایی متناسب با حجم تردد تأکید کرد.

بشیری همچنین با اشاره به احتمال بروز شرایط جوی نامساعد و لغزندگی جاده در فصل بارش‌ها، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان راهداری، پلیس راه و مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی مناسب به رانندگان و مسافران تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت محور امامزاده داود (ع) خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات صورت‌گرفته در ماه‌های اخیر، همچنان لازم است روند ایمن‌سازی این مسیر با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی منسجم، برای مدیریت شرایط مختلف تردد و کاهش خطرات احتمالی آمادگی داشته باشند.