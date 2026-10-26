به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامات کشورهای مختلف جهان انتخاب مجدد لولا داسیلوا به عنوان رئیس جمهور برزیل را تبریک گفتند.

پیام تبریک زهران ممدانی به لولا داسیلوا

شبکه المیادین گزارش داد، زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد، مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد، لولا داسیلوا به تو تبریک می‌گویم.

رئیس جمهور مکزیک: زنده باد دموکراسی؛ مردم برزیل پیروز شدند

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک گفت: زنده باد دموکراسی؛ مردم برزیل پیروز شدند. تبریک به رئیس جمهور لولا دا سیلوا.

گوستاوو پترو در واکنش به پیروزی داسیلوا: فاشیسم در آمریکای لاتین مهار شد

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، گوستاوو پترو، رئیس جمهور سابق کلمبیا در واکنش به پیروزی لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در انتخابات گفت: فاشیسم در آمریکای لاتین، به ویژه در برزیل، مهار شد.

رو خانا: ترامپ باید به نتایج انتخابات برزیل احترام بگذارد

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، «رو خانا» نماینده دموکرات مجلس آمریکا گفت: مردم در سراسر جهان با افراط گرایی رو‌به‌رو هستند و اکنون برزیلی‌ها با انتخاب لولا دا سیلوا به پیروزی رسیده‌اند.

رو خانا افزود: ترامپ باید به نتایج انتخابات برزیل احترام بگذارد و دموکراسی را در برزیل تضعیف نکند.

تبریک برنی سندرز به لولا داسیلوا

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، برنی سندرز سناتور دموکرات آمریکایی گفت: به لولا داسیلوا به خاطر پیروزی استثنایی در انتخابات برزیل تبریک می‌گویم.

سندرز افزود: لولا دا سیلوا از کارگران برزیلی و دموکراسی دفاع کرده و در سال‌های آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد.

تشکر رئیس جمهور سابق اکوادور از برزیل و لولا داسیلوا

شبکه المیادین گزارش داد، رافائل کوره آ رئیس جمهور سابق اکوادور اعلام کرد، از برزیل و لولا داسیلوا برای پیروزی اساسی جریانی پیشرو در آمریکای لاتین تشکر می‌کنم. لولا رهبر فوق العاده‌ای است که چیزی شبیه به ناممکن را ممکن کرد.