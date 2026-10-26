به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اعضای گروه جهادی کیمیاگران در شهر لوجلی حضور یافتند و در ایستگاه پایانی این اردوی جهادی، خدمات تخصصی بینایی‌سنجی را به ساکنان این منطقه ارائه کردند و عینک‌های تجویزشده نیز در ادامه روند خدمت‌رسانی به این عزیزان اهدا خواهد شد.

این اردوی جهادی از ۲۳ مهرماه با مشارکت گروه جهادی کیمیاگران و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و سایر مجموعه‌های همراه، در مناطق مختلف استان برگزار شد و جهادگران با حضور در شهرستان‌های مختلف، خدمات رایگان بینایی‌سنجی و تجویز عینک را به نیازمندان و ساکنان مناطق کم‌برخوردار ارائه کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با اشاره به اهمیت حضور گروه‌های جهادی در مناطق کم‌برخوردار، خدمت بی‌منت به مردم و تسهیل دسترسی نیازمندان به خدمات تخصصی را اقدامی ارزشمند دانست و از تلاش جهادگران برای ارتقای سلامت بینایی و کمک به بهبود کیفیت زندگی مددجویان و سایر اقشار نیازمند قدردانی کرد.