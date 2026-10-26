دیهیمی : با حمایت اصناف و صاحبان صنایع کودکان مبتلا به سرطان را درمان خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر عامل موسسه فرامهر یزد با بیان اینکه موسسه فرامهر یزد با موسسه محک تفاهم نامه‌ای برای کمک به کودکان سرطانی منعقد کرده است افزود: موسسه فرامهر پوشش حمایتی کودکان مبتلا به سرطان را از یک ماهگی تا ۱۸ سالگی انجام می‌دهد.

دیهیمی یاد اور شد: این موسسه نخستین و تنها موسسه همکار محک در استان یزد است و انشاالله شاهد تداوم همکاری در چارچوب همکاری مشترک خواهیم بود.

وی عنوان کرد: با حمایت اصناف و صنایع در تلاشیم تا به صورت هدفمند از خانواده‌های درگیر در حوزه سرطان حمایت نمائیم و به نیاز کودکان بومی و استان‌های همجوار در بحث درمان و پشتیبانی پاسخ دهیم.

مدیر عامل موسسه محک نیز دراین مراسم گفت: ماموریت این موسسه کمک به تشخیص و درمان کودکان سرطانی در سرتاسر کشور است.

احمدیان افزود: در همه بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در ایران مددکاران محک اماده پذیرش کودکان و پشتیبانی از دارو و درمان آنها هستند.

احمدیان عنوان کرد: محک در تهران یک بیمارستان تخصصی در حوزه سرطان کودکان دارد که در انجا به ارائه خدمات می‌پردازند و درمان بیماران در آنجا رایگان است.

وی عنوان کرد: منابع مالی اداره موسسه از کمک‌های مردمی صورت می‌گیرد وبودجه دولتی ندارد و از سال ۱۳۷۰ تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار کودکان درمان ان‌ها پاسخ داده است و مسیر عادی زندگی را طی می‌کنند.

وی گفت: موسسه محک با موسسه فرامهر در یزد یک رابطه همکاری دوجانبه خواهد داشت و ما همه دانش و تجارب خود را در اختیار آنها می‌گذاریم تا این موسسه در یزد از منابع مردمی و بخش خصوصی برای درمان بیماران سرطانی استفاده کند.

استاندار یزد با بیان اینکه ایات متعددی درقران در خصوص انفاق و کمک به دیگران داریم افزود: هر فردی به هر طریقی می‌تواند در مسیر حق و برای خدا انفاق کند.

بابایی گفت: راه جبران بسیاری از بدی‌ها انجام امور خیر و کمک به افراد محتاج در جامعه است و ما در استان همواره قدردان نیک اندیشان و خیران بوده‌ایم.