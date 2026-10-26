به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌میاندشت گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارت بر محور‌های مواصلاتی، کنترل خودرو‌های عبوری و مقابله جدی با حمل غیرمجاز فرآورده‌های خام دامی، ماموران به یک دستگاه خودروی ایسوزو مشکوک شده و با اقدامات پلیسی آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ احمد سپهوند افزود: پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق، چهار تن ماهی قزل‌آلا را که بدون مجوز بهداشتی لازم برای حمل و جابه‌جایی بود، توقیف کردند.

وی با اشاره به توقیف خودروی حامل و تشکیل پرونده قضایی ادامه داد: در این خصوص یک متهم شناسایی و دستگیر و برای اجرای مراحل قانونی و به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ سپهوند با تأکید بر خط قرمز پلیس در حوزه سلامت و امنیت غذایی شهروندان گفت: رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی در فرآیند حمل، نگهداری و توزیع فرآورده‌های خام دامی ازاهمیت بالایی برخوردار است وجابه‌جایی این محصولات بدون مجوز‌های رسمی و بهداشتی از سازمان‌های مربوط، می‌تواند سلامت عمومی جامعه و مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد؛ بر همین اساس پلیس با همکاری دستگاه‌های مسئول از جمله شبکه دامپزشکی با هرگونه تخلف در این حوزه قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی از مردم خواست: هنگام خرید فرآورده‌های دامی و پروتئینی، به شرایط استاندارد نگهداری، تاریخ مصرف و مجوز‌های بهداشتی محصولات توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، فعالیت غیرقانونی یا حمل‌ونقل غیراستاندارد مواد غذایی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.