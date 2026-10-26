برنامه استانی «میدان پویا» با حضور گسترده دانش‌آموزان و به صورت متمرکز در آموزشگاه آیت‌الله خامنه‌ای شهرستان پیشوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اردستانی رئیس اداره آموزش و پرورش پیشوا گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی برنامه میدان پویا با مشارکت دانش‌آموزان و به صورت متمرکز در مدرسه آیت‌الله خامنه‌ای این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم ایجاد شور و نشاط و ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان بود تا با انرژی بیشتری در مدرسه و کلاس‌های درس حضور پیدا کنند.

اردستانی بیان کرد: در شهرستان پیشوا و در هفته تربیت بدنی برنامه‌های متنوعی برای دانش‌آموزان و اولیای آنان برگزار شد که این برنامه اختتامیه این برنامه‌ها به حساب می‌آید.