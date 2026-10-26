به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانه های جهان انتخاب لولا داسیلوا برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور برزیل را به صورت گسترده بررسی کردند.

فایننشال تایمز: پیروزی داسیلوا ضربه به تلاش‌های ترامپ برای تقویت نفوذ در آمریکای لاتین است

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، روزنامه فایننشال تایمز نوشت: پیروزی لولا دا سیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل، ضربه به تلاش‌های دونالد ترامپ برای تقویت نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین است.

بلومبرگ: داسیلوا موج راست‌گرایانه که آمریکای لاتین را درنوردیده است، متوقف کرد

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ گزارش داد: لولا داسیلوا به موج راست‌گرایانه که آمریکای لاتین را درنوردیده است، پایان داد.