مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در اجلاس مدیران مالیاتی استان، مدیریت هوشمندانه منابع و افزایش بهره‌وری را برای تأمین درآمد‌های عمومی پایدار، راهبردی دانست.

ضرورت گذار به اقتصاد دانش‌محور و حمایت از تولید در اجلاس مدیران مالیاتی فارس

ضرورت گذار به اقتصاد دانش‌محور و حمایت از تولید در اجلاس مدیران مالیاتی فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، در اجلاس مدیران مالیاتی استان فارس، بر نقش کلیدی نظام مالیاتی در حکمرانی اقتصادی، توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از بخش تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، مدیریت هوشمندانه منابع و افزایش بهره‌وری را برای تأمین درآمد‌های عمومی پایدار، راهبردی دانست.

تقی‌زاده با اشاره به ضرورت گذار اقتصاد کشور از مدل منبع‌محور به سمت اقتصاد دانش‌محور و زنجیره‌های ارزش، خاطرنشان کرد که نظام مالیاتی باید همگام با گسترش فعالیت‌های مولد، فشار مالی غیرضروری بر واحد‌های تولیدی و کارآفرینان وارد نکند.

وی بیان داشت: تصویری که از نظام مالیاتی در ذهن جامعه شکل می‌گیرد، باید نماد پاسخگویی، قانون‌گرایی و آرامش‌بخشی باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: اگر فرآیند‌های اداری سریع و ساده و تصمیم‌گیری‌ها مستند و منطبق بر قانون باشد و در کنار آن، مشوق‌ها و بخشودگی‌های قانونی به‌درستی تبیین شود، اعتماد عمومی به این نهاد افزایش می‌یابد.

سعید تقی‌زاده همچنین بر اهمیت ایجاد محیطی امن و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های گردشگری، صنعت، معدن و کشاورزی تأکید کرد.

تقی‌زاده اعلام کرد که با وجود نوسانات بازار و آسیب‌های وارد بر واحد‌های تولیدی، افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پارسال وصول شده است.

وی همچنین از اجرای موفقیت‌آمیز «طرح نشان‌دار کردن مالیات» در استان یاد کرد که با هدف جلب مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌شود.