رئیس دادگستری شهرستان بافت، از بررسی مشکلات شهرک گل‌ها و اختلافات دیرینه میان اداره راه و شهرسازی و شهرداری در زمینه واگذاری زمین‌ها، نقشه و طرح شهری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان بافت، از بررسی مشکلات شهرک گل‌ها و اختلافات دیرینه میان اداره راه و شهرسازی و شهرداری در زمینه واگذاری زمین‌ها، نقشه و طرح شهری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال خبر داد و بر ضرورت صیانت از اموال دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه تأکید کرد.

محمدرسول مکران‌نژاد، با اشاره به اهداف برگزاری جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: هدف از برگزاری این جلسات، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حقوق بیت‌المال، پیشگیری از تخلفات و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به املاک دولتی است و تحقق این اهداف، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

رئیس دادگستری شهرستان بافت افزود: در این نشست، دو موضوع مربوط به طرح‌های واگذاری به اشخاص مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع جایگزینی طرح‌هایی که فعالیتی نداشته‌اند و تعیین تکلیف اسناد شهرک گل‌ها مطرح شد و ابعاد مختلف این مسائل مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به اختلافات موجود در شهرک گل‌ها اظهار کرد: صیانت از اموال و املاک دولتی و پیشگیری از تضییع حقوق عمومی از اولویت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال است و باید موضوعات مطرح‌شده با جدیت پیگیری و تصمیمات قانونی لازم برای تعیین تکلیف آنها اتخاذ شود.

مکران‌نژاد در پایان بر لزوم پیگیری مصوبات این نشست و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع مشکلات موجود و جلوگیری از حیف‌ومیل اموال عمومی تأکید کرد.