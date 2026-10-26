رادیو فرهنگ دوشنبه چهارم آبان‌ماه با برنامه‌های «فرهنگسرا» و «گلبانگ سربلندی»، موضوع‌هایی از مشکلات های کتاب‌های درسی و مدیریت پسماند تا مفاهیم معرفتی و آموزه‌های قرآنی را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده «فرهنگسرا» از گروه جامعه و جوان ، ساعت ۹ تا ۹:۴۵، به بررسی وضعیت کتاب‌های درسی از توزیع تا محتوا می‌پردازد.

پیامد‌های توزیع‌نشدن به‌موقع کتاب‌ها، اقدامات انجام‌شده برای اصلاح محتوای آموزشی و دیدگاه‌های والدین، با حضور احمدرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، و روح‌الله رضاعلی، کارشناس برنامه‌ریزی درسی، بررسی می‌شود.

معرفی هنر‌های اصیل شیراز و دعوت جوانان به فراگیری هنر‌هایی همچون جواهرسازی و خاتم‌کاری، از محور‌های بخش «چهار گوشه ایران» است.

همچنین در بخش «فوریت‌های فرهنگسرا»، معضل شیرابه زباله‌ها و پیامد‌های آن برای جنگل‌های هیرکانی و مدیریت پسماند در مازندران بررسی خواهد شد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی بهرام رحمانی و با سردبیری و اجرای پویان امینیان روی آنتن می‌رود.

برنامه اذانگاهی «گلبانگ سربلندی» نیز از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۲۰، با موضوع‌هایی همچون حقیقت توکل، عوامل زوال خرد و مسئولیت اجتماعی در پرتو آیات قرآن پخش می‌شود.

بازخوانی بیانات رهبر شهید درباره توکل ، بررسی مفهوم «مرگ عقل» با حضور تلفنی دکتر آمنه احمدی و تبیین امر به معروف و نهی از منکر با سخنان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی، از بخش‌های این برنامه است.

ادامه روایت سیره حضرت نوح (ع) ، تبیین برکات وجود امام زمان (عج) و بررسی اهمیت روزی حلال نیز در بخش‌های دیگر «گلبانگ سربلندی» دنبال می‌شود.

این برنامه به نویسندگی و تهیه‌کنندگی رضا صفری ، با مشاوره محتوایی اسماعیل شامانیان و اجرای وجیهه حسینیان، از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.