در ستاد صبر استان همدان از فعالان هیئت‌های صلح و سازش تجلیل و بر نقش سیستم‌های دیجیتال در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم قائم مقام دادگستری کل استان گفت: راه اندازی سیستم‌های دیجیتال همانند ثبت ثنا و ابلاغ الکترونیک، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داده است.

حجت الاسلام پیرمحمد احمدوند در ادامه بر آسیب‌شناسی اختلافات توسط میانجی‌گران و داوران در پرونده‌ها به ویژه در دادگاه خانواده جهت پیشگیری از ریشه‌های اختلافات تاکید کرد و افزود: سازش در میان اختلافات مالی یا خانوادگی، تنها یک حل و فصل ساده نیست، بلکه نوعی صدقه جاریه و راهی برای کسب رضایت الهی است.

معاون حل اختلاف و دادگستری استان همدان هم گفت: در نیمه نخست امسال یک هزار و ۲۳۵ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.