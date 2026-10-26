دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایرانتکس ۱۴۰۵، ضمن معرفی بخشی از دستاورد‌های علمی و فناورانه خود، زمینه توسعه تعاملات دانشگاه با فعالان صنعت نساجی و پوشاک را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ایرانتکس ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد و دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور در این رویداد، بخشی از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود را در معرض دید فعالان این صنعت قرار داد.

غرفه این دانشکده در طول برگزاری نمایشگاه میزبان جمعی از مسئولان دانشگاهی، استادان، دانشجویان، فعالان صنعت و علاقه‌مندان حوزه نساجی و پوشاک بود. حضور استادان و دانشجویان و گفت‌و‌گو با بازدیدکنندگان نیز فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تخصصی دانشکده و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان دانشگاه و صنعت فراهم کرد.

از دیگر بخش‌های قابل توجه حضور دانشکده مهندسی نساجی در این نمایشگاه، بازدید‌های گروهی روزانه دانشجویان به همراه استادان بود؛ برنامه‌ای که همچون سال‌های گذشته برگزار شد و امکان آشنایی نزدیک‌تر دانشجویان با فناوری‌ها و تحولات روز صنعت نساجی را فراهم آورد. این بازدید‌ها همچنین به تقویت ارتباط میان آموزش دانشگاهی و نیاز‌های واقعی صنعت کمک کرد.

در این دوره از نمایشگاه، بخشی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های علمی، پژوهشی و فناورانه دانشکده در حوزه مهندسی نساجی و پوشاک همچون نمونه محصولات تجاری سازی شده/ آماده تجاری سازی مبتنی بر نانوالیاف، ساختار‌های کامپوزیتی، منسوجات هوشمند و پزشکی، روغن ریسندگی و ... معرفی شد. افزون بر این، تعدادی از شرکت‌های فناور مستقر در مرکز نوآوری نساجی نیز محصولات، فناوری‌ها و دستاورد‌های خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین، تیم اجرایی دانشجویی در برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و اداره غرفه مشارکت داشت و با همکاری مسئولانه خود، در برگزاری منظم برنامه‌ها و تعامل با بازدیدکنندگان نقش‌آفرینی کرد.

حضور مشترک دانشکده و شرکت‌های فناور در ایرانتکس ۱۴۰۵، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نوآورانه و تقویت ارتباط میان دانشگاه، شرکت‌های فناور و صنایع مرتبط فراهم کرد.