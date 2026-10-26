سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی استان خوزستان گفت: ۷ واحد متخلف کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور در شهرستان‌های رامهرمز و باغملک به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین‌اله قنواتی افزود: در جریان بازرسی‌های بهداشتی کارشناسان دامپزشکی، ۲ واحد عرضه و کشتار غیرمجاز مرغ زنده در شهر رودزرد و پنج واحد قصابی متخلف در شهرستان باغملک و روستای بارانگرد شناسایی و پرونده آنها برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی ادامه داد: این تخلفات در جریان اجرای طرح‌های نظارتی دامپزشکی و با هدف مقابله با کشتار غیرمجاز دام و طیور و عرضه فرآورده‌های خام دامی خارج از چرخه نظارت‌های بهداشتی شناسایی شده است.

سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان با اشاره به مخاطرات بهداشتی این تخلفات بیان کرد: کشتار دام و طیور در محیط‌های غیراستاندارد و خارج از کشتارگاه‌های مجاز، امکان آلودگی فرآورده‌های دامی و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را افزایش می‌دهد؛ از جمله این بیماری‌ها می‌توان به تب کریمه کنگو و تب مالت در حوزه دام و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در حوزه طیور اشاره کرد.

قنواتی تصریح کرد: کشتار دام باید در کشتارگاه‌های مجاز و زیر نظر ناظران بهداشتی و شرعی انجام شود و انتقال لاشه‌ها نیز باید با خودرو‌های مجهز به سامانه سردخانه‌ای صورت گیرد؛ همچنین عرضه فرآورده‌های خام دامی باید مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی باشد.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید گوشت قرمز و مرغ، به مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی توجه کنند و از خرید فرآورده‌های دامی فاقد تاییدیه بهداشتی و محصولات حاصل از کشتار غیرمجاز خودداری کنند.

سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف بهداشتی در زمینه کشتار، عرضه و توزیع فرآورده‌های خام دامی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند تا موضوع از سوی کارشناسان دامپزشکی بررسی و پیگیری شود.

بر اساس این گزارش، نظارت بر مراحل ذبح، بازرسی لاشه‌ها و کنترل بهداشتی فرآورده‌های تولیدی از جمله اقداماتی است که با هدف حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان انجام می‌شود.