به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهرداد سفیدگران در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته ملی بیمه سلامت گفت: صندوق بیمه روستاییان، عشایر و ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر با حدود ۴۲۸ هزار و ۶۰۰ بیمه‌شده، بزرگ‌ترین صندوق بیمه سلامت در استان است و همچنین پنج دهک نخست درآمدی در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان از پوشش رایگان برخوردارند.

وی افزود: حدود ۲۵ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان شناسایی شده‌اند و ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان در مراکز دولتی و ۶۰ درصد در مراکز خصوصی تحت پوشش بیمه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی با اشاره به راه‌اندازی مرکز سطح سه درمان ناباروری در استان توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و حمایت بیمه‌ای دانست و گفت: شهروندان برای دریافت اطلاعات درباره پوشش بیمه‌ای و خدمات قابل ارائه می‌توانند با سامانه شبانه‌روزی ۱۶۶۶ تماس بگیرند یا کد دستوری #۱۶۶۶* را وارد کنند.