آسمان هرمزگان امروز ظهر تا شب، با ادامه ناپایداری جوی و توفان تندری همراه با بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیل‌ها هوا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امشب در ارتفاعات استان، سواحل شمالی تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی استان با رشد و گسترش ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و سیلابی شدن مسیلها، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: ناپایداری جوی بیشتر در ارتفاعات شهرستان‌های بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بندرعباس، میناب، بستک، خمیر، بندرلنگه و قشم پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در رفت و آمد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در خلیج فارس و جزایر کیش و لاوان افزایش سرعت باد‌های شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در محدوده شمال تنگه هرمز به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، بندرلنگه و سیریک وقوع ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر مرکزی و غربی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از دریاروی در این ساعات خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی روز سه شنبه نیز در استان پیش بینی می‌شود.

از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما داریم.