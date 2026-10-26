به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی گفت: خانواده شهدا با استواری و بیدادگری خود مشعل‌های فروزان هدایت جامعه در مسیر حرکت به سمت اهداف متعالی اسلام و انقلاب و آینده ایران هستند.

وی افزود: هدف از این دیدار ابراز ارادت و محبت نسبت به خانواده شهدا و همچنین ابلاغ سلام رهبرمعظم انقلاب اسلامی به آنان است.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های کشور گفت: با حضور در جوار خانواده شهدا از روحیه والا، قوی و ایمان استوار آنان بهره‌مند شدیم.

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