به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد: بر اساس نرخ‌نامه اعلام‌شده، قیمت انواع نان آزادپز بر اساس نوع نان و وزن چانه تعیین شده است.

جمشید بنی‌فری افزود: طبق نرخ‌های اعلامی، قیمت نان تافتون و لواش با وزن چانه ۱۵۰ گرم، ۵ هزار و ۲۰۰ تومان و نان تنوری با همین وزن، ۶ هزار و ۳۰۰ تومان است.

او ادامه داد: همچنین قیمت نان سنگک با وزن چانه ۶۰۰ گرم، ۲۱ هزار تومان، نان بربری با وزن ۴۰۰ گرم، ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و نان خراسانی با وزن ۳۰۰ گرم، ۱۱ هزار تومان تعیین شده است. قیمت نان تنوری با وزن چانه ۱۲۰ گرم نیز ۴ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در صورت افزودن کنجد به نان‌های سنگک و بربری، مبلغ ۵ هزار تومان به قیمت هر نان اضافه می‌شود.